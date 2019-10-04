Севастополь принимает Большой слет «Артека»

4 октября в живописном урочище «Торопова дача» проходит самый большой детский туристический проект в стране, вошедший в Книгу рекордов России – Большой слет «Артека». И.о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко пообщалась с «артековцами» в формате вопрос-ответ.

«Мы очень рады принимать детей из Международного детского центра. Слет проходит на самом высоком уровне и надеюсь, что для детей, эта смена станет самым незабываемым и полным впечатлений отдыхом. Ведь здесь у ребят есть возможность сходить в поход, увидеть красоты Севастополя, пообщаться, проверить свои силы. Правительство города и дальше будет поддерживать это мероприятие, мы будем расширять и развивать Большой слет», – отметила Мария Литовко.

Большой слет на Тороповой даче правительство Севастополя организовывает уже четвёртый раз совместно с руководством «Артека».

По словам руководителя «Артека» Константина Федоренко, особенность Большого слета туристов в том, что за эти два дня детям представлены все направления туризма – водный туризм, вело- и автотуризм, пеший туризм и элементы виа-ферраты.

«Туристско-краеведческое направление сегодня востребовано, на него есть запрос. Оно не требует затрат на создание инфраструктуры, это может позволить себе каждый субъект, каждое муниципальное образование, город или просто населенный пункт. Нужно просто пройти 5-7 километров, узнать что-то о своей малой родине – это и есть начало туризма», – отметил Константин Федоренко.

Слет стартовал 3 октября сразу на двух локациях: свыше 1050 детей от 14 лет и старше отправились с ночёвкой на Торопову дачу близ Севастополя, а младшие ребята стали участниками туристических мероприятий на территории «Артека». В слете принимают участие свыше 3000 артековцев.

С 2019 года туристический компонент работы с детьми стал в «Артеке» одним из приоритетных, объединив в единый цикл поход по Большой севастопольской тропе, восхождения на Аю-Даг и регулярную деятельность артековских туристических отрядов. Большой слет туристов стал кульминацией годичной туристической повестки «Артека».

Уникальность слета в том, что это самый большой детский туристический проект в стране, что подтверждено в 2018 году Книгой рекордов России. Проект направлен на изучение природного и культурно-исторического многообразия Крыма, мотивирование интереса детей к краеведению, пешему туризму и оздоровлению.

Слет проводятся дважды в год, знаменуя собой начало и завершение летнего сезона детского отдыха. Весенний слет традиционно проводится в мае – он призван показать потенциал летних турпоходов, осенний слет проходит в октябре в подтверждение всесезонного потенциала туризма.





Пятница, 4 октября 2019 г. 151

Источник: Портал Информер