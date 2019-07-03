Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России

В Севастополе прошёл траурный митинг, посвящённый гибели 14 моряков-подводников в Баренцевом море. В память о них жители, ветераны флота и представители местного правительства принесли цветы к стеле Мурманск на аллее городов-героев.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших», – заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

Он подчеркнул, что на Северном флоте служит немало севастопольцев, поэтому горожане всех возрастов сопереживают этой трагедии. Люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям.

Пожар, произошедший 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате, стал самой крупной по числу жертв аварией на военном флоте России за последние 11 лет.