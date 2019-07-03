Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России

3 июля 2019     28
Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России

В Севастополе прошёл траурный митинг, посвящённый гибели 14 моряков-подводников в Баренцевом море. В память о них жители, ветераны флота и представители местного правительства принесли цветы к стеле Мурманск на аллее городов-героев.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших», – заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

Он подчеркнул, что на Северном флоте служит немало севастопольцев, поэтому горожане всех возрастов сопереживают этой трагедии. Люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям.

Пожар, произошедший 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате, стал самой крупной по числу жертв аварией на военном флоте России за последние 11 лет.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Погибшие на подводном аппарате моряки состояли в воинской части Петербурга
Погибшие на подводном аппарате моряки состояли в воинской части Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда подводников, погибших в результате пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом …


Визитка Путина выставлена на продажу
Визитка Путина выставлена на продажу

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина – еще с тех времен, когда будущий президент был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.  …


Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России
Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России

В Севастополе прошёл траурный митинг, посвящённый гибели 14 моряков-подводников в Баренцевом море. В память о них жители, ветераны флота и …


В Черноморском районе возобновили поиски пропавшего рыбака
В Черноморском районе возобновили поиски пропавшего рыбака

Накануне во второй половине дня в службу спасения поступило сообщение о пропаже человека. В селе Оленевка 68-летний мужчина утром 2 …


Реконструкция парка 60-летия СССР закончится к ноябрю
Реконструкция парка 60-летия СССР закончится к ноябрю

Сегодня утром, 3 июля, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проинспектировал темп реконструкции парка 60-летия СССР на ул. Хрусталева и встретился с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты