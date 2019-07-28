Севастополь, с Днём ВМФ!

28 июля 2019     26
Севастополь, с Днём ВМФ!

День ВМФ в Севастополе традиционно начался с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов, а военно-спортивный праздник впервые стартовал с поднятия исторического символа ВМФ – флага линейного корабля «Императрица Мария» и выстрела из корабельного орудия 19 века.

Впервые в праздновании Дня ВМФ принял участие новый патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев». Новым элементом в эпизоде «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие» стал сброс спасательного плотика с высоты 200 метров и десантирование спасательно-десантной группы на парашютах с высоты 900 метров. Новинкой стал и эпизод по посадке и взлету вертолета Ка-27пс с борта идущего по Севастопольской бухте фрегата «Адмирал Эссен».

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота.

Кроме того, на площади Нахимова сегодня организован показ вооружения и военной техники, для посещения во второй половине дня для посещения открыты корабли Черноморского флота, кроме того день открытых дверей в музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений.

Празднование Дня Военно-Морского флота в Севастополе завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.


Воскресенье, 28 июля 2019 г. 221

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Хирург поздравил с Днем Крещения Руси и Днем ВМФ
Хирург поздравил с Днем Крещения Руси и Днем ВМФ

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург, который сейчас занимается подготовкой байк-шоу «Тень Вавилона» у горы Гасфорта, поздравил россиян с Днем …


Севастополь, с Днём ВМФ!
Севастополь, с Днём ВМФ!

День ВМФ в Севастополе традиционно начался с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов, а военно-спортивный праздник впервые …


Сторожевому кораблю «Сметливый», гордости Черноморского флота, исполнилось 50 лет
Сторожевому кораблю «Сметливый», гордости Черноморского флота, исполнилось 50 лет

Сторожевой корабль “Сметливый” недавно отметил своё 50-летие. Строить “поющий фрегат” – как нередко его называют, начали ещё в 1966-ом году. …


День ВМФ в Севастополе - 2019
День ВМФ в Севастополе – 2019. Видео

День военно-морского флота называют еще и главным праздником Севастополя. За парадом кораблей в акватории Севастопольской бухты сегодня наблюдали десятки тысяч …


«Ангел» московской полиции на митинге очаровала мужчин
«Ангел» московской полиции на митинге очаровала мужчин

Автор Telegram-канала «Медиакиллер» отыскал в соцсетях сотрудницу столичной полиции, которая работала в ходе несогласованной акции в центре Москвы. По выражению …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты