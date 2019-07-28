Севастополь, с Днём ВМФ!

День ВМФ в Севастополе традиционно начался с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов, а военно-спортивный праздник впервые стартовал с поднятия исторического символа ВМФ – флага линейного корабля «Императрица Мария» и выстрела из корабельного орудия 19 века.

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Впервые в праздновании Дня ВМФ принял участие новый патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев». Новым элементом в эпизоде «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие» стал сброс спасательного плотика с высоты 200 метров и десантирование спасательно-десантной группы на парашютах с высоты 900 метров. Новинкой стал и эпизод по посадке и взлету вертолета Ка-27пс с борта идущего по Севастопольской бухте фрегата «Адмирал Эссен».

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота.

Кроме того, на площади Нахимова сегодня организован показ вооружения и военной техники, для посещения во второй половине дня для посещения открыты корабли Черноморского флота, кроме того день открытых дверей в музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений.

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Празднование Дня Военно-Морского флота в Севастополе завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.





Воскресенье, 28 июля 2019 г. 221

Источник: Портал Информер