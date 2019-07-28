Севастополь с размахом празднует День ВМФ

День ВМФ в Севастополе традиционно начался с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов, а военно-спортивный праздник впервые стартовал с поднятия исторического символа ВМФ – флага линейного корабля «Императрица Мария» и выстрела из корабельного орудия 19 века.

В мероприятиях участвовали председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.«ИНФОРМЕР» предлагает читателям полюбоваться уникальными кадрами с парада в честь Дня ВМФ.

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«Дорогие севастопольцы, дорогие военнослужащие Черноморского флота! Позвольте от души поздравить всех с главным праздником Севастополя – Днем ВМФ. Сегодня у нас блестяще прошел замечательный праздник. Я первый раз на дне ВМФ в Севастополе и под большим впечатлением.

Сложно выразить словами все эмоции, которые испытываешь, когда видишь всю мощь кораблей, подводных лодок, морской авиации и пехоты. Сегодня со мной семья: жена и дети. Этот день нам запомнится на всю жизнь. Уверен, что все жители и гости города получили замечательные эмоции, этот день будут вспоминать как один из лучших дней в году», – цитирует Михаила Развожаева пресс-служба правительства Севастополя.

Поздравить город-герой с Днем ВМФ приехал глава республики Крым Сергей Аксенов, делегация Ямало-Ненецкого округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым, делегация Владимирской области во главе с Губернатором Владимиром Сипягиным и делегация Ставропольского края.

Парад боевых кораблей в этом году впервые принял новый командующий Черноморским флотом – вице-адмирал Игорь Осипов. Он пожелал всем, кто сегодня является продолжателем славной истории Черноморского флота – успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

«За последние 5 лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в «родную гавань» и заботе государства о развитии и модернизации флота. Сегодня мы выполняем задачи с качественно новой составляющей соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации и ПВО, морской пехоты, сухопутных и береговых ракетно-артиллерийских войск, продолжаем принимать и осваивать новые корабли и современные образцы военной техники», – поздравил Игорь Осипов.

Впервые в праздновании Дня ВМФ принял участие новый патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев». Новым элементом в эпизоде «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие» стал сброс спасательного плотика с высоты 200 метров и десантирование спасательно-десантной группы на парашютах с высоты 900 метров. Новинкой стал и эпизод по посадке и взлету вертолета Ка-27пс с борта идущего по Севастопольской бухте фрегата «Адмирал Эссен».

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота.

Кроме того, на площади Нахимова сегодня организован показ вооружения и военной техники, для посещения во второй половине дня для посещения открыты корабли Черноморского флота, кроме того день открытых дверей в музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений.

Празднование Дня Военно-Морского флота в Севастополе завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Источник: Портал Информер