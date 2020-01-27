Севастополь. Украина. Приём!

Великий россиянин, русский по происхождению, Лев Николаевич Толстой сказал: «Если Вы стали для кого-то плохим, значит, Вы делали для него слишком много хорошего».

Глубоко и правдиво, не правда ли? По жизни – это актуально было в его время, не исчезла верность изречения сегодня, да, думаю, оно будет верным и в будущем.

Заставило меня обратиться к этой теме как личное, так и не только. Ведь сколько предательств переживают люди от бывших друзей, соратников, партнёров. Ведь не зря же гласит поговорка: хочешь потерять друга – займи («одолжи» было бы вернее, – МК) ему денег. Но личное – это, думаю, не главное для общества, важны отношения людские, в коллективах и, особенно, в отношениях международных. Это я к взаимоотношениям с нашими соседями, ранее братьями – украинцами.

Сразу отмечу, что лично я считал, считаю и, надеюсь, буду считать, пока хожу по земле и дышу, народы русский, украинский и белорусский поистине братскими. А страны Россию, Украину и Белоруссию едиными по культуре, связям родственным, похожими языками, происхождению от одного корня, вере православной, внешности своей и…

Но вот то, что происходит нынче на Украине, очень меня настораживает и заставляет задуматься о дальнейшей судьбе наших отношений. Уничтожение всего, что связано хоть каким-то образом с Россией, русскими на Украине возведено в ранг закона (своеобразной «религии»).

Скажем, снос памятников полководцам, даже украинского происхождения, переименование улиц, площадей, городов, отречение от общих ценностей, таких как День Победы, наград, русского языка (родного для многих граждан Украины), памяти по погибшим за общую Родину…

Даже артистам не позволено выступать с программами на русском языке, да что там – приезжать на Украину – и то запрещают. Отрезают начисто пути транспортного сообщения самолётами, поездами и даже авто проехать в Россию – проблема. Издают какой-то «визг» с просьбами к Западу вводить побольше различного рода санкций. Создали позорящий Украину сайт «миротворец», заводят уголовные дела на живущих в Севастополе и Крыму граждан России и Украины. Ну, да ладно, это уж беда их, украинцев.

А как в России, и особенно у нас, в Севастополе, Крыму? Как мне видится, народ российский более толерантный в отношении украинского. Что сразу бросается в глаза – так это чрезмерное внимание соседнего государства Украины и его руководства к негативным явлениям в нашей жизни: через телевидение, притом, практически всех каналов.

К слову, «эксперты» у них практически одни и те же. Думаю, что порой это уже перебор информационный. Объективности ради отмечаю, что в России, к сожалению, такая же картина на информационном поле. Мне представляется, что позитивного от действий СМИ Украины, как, впрочем, и России, не наблюдается. Разжигать ненависть – это удел слабых!

Что касается Севастополя… Должен со всей откровенностью отметить, что, несмотря на негатив, переходящий в «злобное шипение злых духов» с украинской стороны, севастопольцы, в большинстве своём, сохраняют своё доброе отношение к братьям-украинцам, относясь с пониманием к их проблемам.

Да, не везёт Украине в последнее время с «вождями», которые забыли общую историю, границы, родственные связи практически во всех семьях, живущих в России и Белоруссии.

Злобные выпады Виктора Ющенко, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Андрея Парубия, Александра Турчинова и …, приведшие к совсем плохим отношениям России и Украины, добра простым людям в обоих государствах не добавили.

Принятые решения по Крыму и Севастополю об отключении днепровской воды, по прекращению подачи электроэнергии, газа, связи, следованию поездов и полётов самолётов, науськивание мизерной части крымских татар во главе с Джемилевым и Чубаровым и настраивание их против России, против нынешнего Крыма и Севастополя, ограничение в поставках товаров и продуктов хорошего севастопольцам и крымчанам не добавили, но и желания «дружить» с такими дельцами тоже.

А вот в Севастополе люди с уважением и добротой встречают приезжающих с Украины своих «братьев», так же, как и в Крыму. Нет пугающей ненависти, унижения, оскорблений. Не сносятся памятники, не переименовываются улицы и площади.

В Севастополе есть кинотеатр «Украина», где разместили музей героики людей, без снятия вывески, отель «Украина», в гостинице «Севастополь», прямо на лицевой её стороне, имеется вывеска «Львівська кава», рестораны «Украинский шинок», «Глечик», «Украинская кухня», памятники Тарасу Григорьевичу Шевченко, Лесе Украинке, матросу Кошке, Николаю Пирогову, улица им. Т. Шевченко и сотни разных по значимости и расположению объектов, олицетворяющих Украину.

И ни у одного из севастопольцев это не вызывает никаких отрицательных эмоций, несмотря на столько гадостей из-за действий и из уст как-бы «щирых» украинцев западного разлива. Никто у нас не обливает краской и грязью памятники общественным деятелям с украинскими фамилиями, выходцами с Украины разных времён.

Только в Севастополе имеется мемориальное Братское кладбище, где захоронены герои сражений без различия по национальной принадлежности и вероисповеданию. Нет попыток сорвать вывески или надругаться над могилами павших украинцев. Даже нет сегодня лиц, призывающих к переименованиям и другим деструктивным действиям.

Да, были такие попытки в начале 90-х годов прошлого столетия, но я лично, будучи руководителем Севастополя в тот период, принародно сказал, что пока я руковожу городской властью, никаких переименований и других действий, вбивающих клин в дружбу между людьми разной национальности не будет. Так это и происходит по нынешний день.

К слову, в Севастополе был организован совет различных национальных обществ, который существует уже с новым Уставом и входит во Всероссийскую организацию как «Севастопольское отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». В неё входят русские, украинцы, белорусы, крымские татары, евреи, армяне, греки, немцы, болгары, молдаване, поляки, татары, башкиры, азербайджанцы, чуваши, грузины, мордва, узбеки, осетины, корейцы, казахи, лезгины, удмурты, литовцы, марийцы, таджики, латыши, эстонцы, турки, крымчаки, арабы, аварцы, даргинцы, караимы и другие.

Какие они проводят прекрасные совместные фестивали своих национальных кухонь, достижений ремесленников, общих посиделок и прочее.

Больше всего проживает в городе русских – более 80%, украинцев – около 15%, белорусов – немногим более 1%, крымских татар – около 1%, остальных национальностей – до 0,5%. Русский язык считают родным 96,19% (по данным в 2001 года). Руководит этой поистине общенациональной общественной организацией в Севастополе Ковейко Руслан Романович, настоящий интернационалист по происхождению и убеждениям. Он – сын крымской татарки и чеченца, а воспитан отчимом-литовцем, но главное, он воспитан в духе советской страны СССР и верен устоям братства и солидарности всех народов нашей великой страны.

Мне хочется выразить уверенность (думаю, и не только мою), что создание братского, основанного на взаимном уважении, соблюдении экономических и политических интересов союза между Россией, Украиной, Белоруссией и многими другими государствами неизбежно. Люди этого хотят в странах бывшего СССР. Это стремление двигаться к мечте, мне представляется, бродит в умах уже очень большого количества людей многих стран. Есть сейчас у нас основания к этому стремлению.

Хотелось бы этого в ближайшем будущем, пока есть такой лидер, как мне видится, желающий того же, что и народы в этих странах – это наш президент Владимир Владимирович Путин. С ним солидарен и президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко.

А вот президент Украины Владимир Александрович Зеленский, рождённый и выросший в хорошей, интеллигентной семье в промышленном рабочем, почти миллионном городе Кривой Рог, думаю, созреет в недалёком будущем. Он ведь умный еврей, а это очень важно. Лидеры других стран, надеюсь, поддержат объединительный путь, так как народы стран бывшего СССР имеют не праздный интерес к Союзу. А интерес означает – нужды, потребности. Да и выгода для людей от этого очевидна. Рассуждая на тему отношений Украины к Севастополю и к Крыму, нельзя не обратить внимание и на отношение руководства России к нам. Мне очень хочется, как, думаю, и многим севастопольцам и крымчанам, чтобы Владимир Владимирович публично объявил, что мы – не «бывшие», а равные среди равных россияне!

Я часто повторяю и сейчас не премину это сделать, что в единстве – сила. Как пел Булат Окуджава: «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

Вперёд и с песней!

Источник: Портал Информер