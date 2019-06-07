Севастополь ушел под воду (ВИДЕО, ФОТО)

Сильный ливень затопил улицы и дворы Севастополя. Жители города публикуют в соцсетях фотографии и видео автомобилей, которые ушли под воду до крыши.

[embedded content]

«Улица Кожанова, одну машину по крышу затопило», – сообщил пользователь Евгений Мрак в сообществе «Автопартнер Крым».

Другой пользователь отметил, что на проспекте Победы прошел град размером с яйцо. В результате сильного дождя затопленными оказались несколько районов города – Казачья бухта, автовокзал и центр Севастополя.

[embedded content]

«Севастополь, Казачья Бухта, машины принимают дождевые ванны. Стоки на стоянке? Не, не слышали», – пишет жительница Юлия Люлько.

На улице Шабалина в Севастополе из-за ливня начался водопад, с подпорной стенки вода стекает на проезжую часть. На фото видно, как из-под воды торчит лобовое стекло и крыша «Жигулей».

В районе севастопольского автовокзала вода стоит по стекла автомобилей, а люди прячутся от дождя в помещениях и под навесами.