Севастополь ушел под воду (ВИДЕО, ФОТО)

7 июня 2019     39
Севастополь ушел под воду (ВИДЕО, ФОТО)

Сильный ливень затопил улицы и дворы Севастополя. Жители города публикуют в соцсетях фотографии и видео автомобилей, которые ушли под воду до крыши.

«Улица Кожанова, одну машину по крышу затопило», – сообщил пользователь Евгений Мрак в сообществе «Автопартнер Крым».

Другой пользователь отметил, что на проспекте Победы прошел град размером с яйцо. В результате сильного дождя затопленными оказались несколько районов города – Казачья бухта, автовокзал и центр Севастополя.

«Севастополь, Казачья Бухта, машины принимают дождевые ванны. Стоки на стоянке? Не, не слышали», – пишет жительница Юлия Люлько.

На улице Шабалина в Севастополе из-за ливня начался водопад, с подпорной стенки вода стекает на проезжую часть. На фото видно, как из-под воды торчит лобовое стекло и крыша «Жигулей».

В районе севастопольского автовокзала вода стоит по стекла автомобилей, а люди прячутся от дождя в помещениях и под навесами.

Из-за аномального количества осадков, все экстренные службы Севастополя сегодня с утра переведены в усиленный режим работы. 

Создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти и управляющих компаний.

«Ресурсоснабжающие организации следят за состоянием сетей электроснабжения. «Водоканал» проводит мониторинг на предмет забитых решеток и ливневых систем канализации, уведомлены организации, занимающиеся обеспечением территорий города. «Севастопольский Автодор» и подрядчики также занимаются уборкой территории – проверяют территории и очищают системы от захламлений, в том числе производится усиленная уборка урн, контейнерных площадок. Управляющие компании уведомлены о проверке дворовых территорий и кровли», – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит жителей и гостей города сообщать о сбоях работы общественного транспорта и затруднений в дорожном движении по следующим телефонам оперативных служб:

Сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок: (8692) 54-11-56;

Центральный диспетчер ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» (8692) 55-29-27;

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63;

Диспетчерская служба ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8(978)034-74-70.

Напоминаем также телефоны: 

Единая дежурная – 1563

Департамент городского хозяйства +7978-84-87-994

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Источник: Портал Информер

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