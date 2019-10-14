Севастополь фактически провалил реализацию программ ФЦП в 2019 году

Мы уже информировали наших читателей о том, что в Севастополе будет создана дирекция единого заказчика и исполнителя работ по программам ФЦП.

Это решение стало следствием хронического отставания в деле реализации программ ФЦП в Севастополе. И ссылки на проблему в законодательстве, недобросовестных подрядчиков и субподрядчиков, а также запутанную систему проведения тендеров, которой пользуются коррупционеры всех мастей, а также откровенные мошенники и проходимцы, не являются оправданием.

Для того чтобы понять это, достаточно посмотреть на то, как реализуются программы ФЦП в соседнем Крыму. Приведем лишь некоторые цифры.

Так, объем финансирования программ ФЦП на 2019 год определен бюджетом в 84 млрд. 512 млн. 53 тысячи рублей. Из них на долю Крыма приходится 69 млрд. 715 млн. 28 тысячи рублей, а Севастополя – 14 млрд. 429 млн. 94 тысячи рублей.

Основная доля этих средств идет по линии Росавтодора, Росжелдора, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Однако, если в Крыму кассовое исполнение по состоянию на 1 октября 2019 года составило 64, 79% то в Севастополе только 31,39%.

Не лучше была ситуация в 2018 году: исполнение программы ФЦП в Севастополе составило всего 51%. Ситуация прямо скажем аховая и требующая пристального внимания как со стороны федерального центра, так и соответствующих компетентных органов.

В августе этого года Счетная палата России оценила уровень исполнения ФЦП в Севастополе в первом полугодии. Соответствующая статистика представлена на официальном сайте ведомства.

В докладе отмечается, что уровень исполнения расходов на федеральную целевую программу в первом полугодии 2019 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2018 года уровень исполнения расходов составлял 31%, а в январе-июне этого года достиг 21,6%.

Напомним, что ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» генеральный директор дирекции по реализации ФЦП Андрей Никитченко сообщил, что в январе-июне кассовое освоение федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова до 2022 года в Крыму составило 30%, в Севастополе – 14%.

Значительная доля ответственности за это лежит на правительстве Дмитрия Овсянникова, которое, поглощенное политической возней и разборками с господином Чалым, просто провалила реализацию ФЦП в городе.

Еще 12 августа во время своей встречи с Владимиром Путиным врио губернатора Михаил Развожаев заявил, что в городе сложилась «непростая ситуация» вокруг осуществления федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года.

«Огромное количество финансов государство инвестирует, но со стройками есть определенные сложности – с подрядчиками, с качеством выполнения работ», – сказал Развожаев, докладывая главе государства о доставшемся ему наследстве.

«В 2018 году провалились по государственным инвестициям. Это как раз связано с тем, что большое количество денег в стройки не было инвестировано, потому что и конкурсы не состоялись, и подрядчики затянули», – отметил Развожаев.

Эти слова врио подтверждаются и проверкой правительства Севастополя, осуществлённой Министерством финансов РФ.

Как выяснилось за первое полугодие 2018 года, правительство города не запрашивало финансовых средств по следующим программам, – «Софинансирование обязательств в рамках ФЦП по сохранению объектов культурного наследия» (соглашение от 08.02.2018 №139-08-2018-004); «Строительство в Севастополе многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, больницы скорой помощи, инфекционной больницы на 200 коек» (соглашение от 08.02.2018 №139-07-2018-024). В 2018 году на эти мероприятия было запланировано 2,7 миллиарда рублей.

Полный провал был по строительству канализационно-очистных сооружений «Южные» – в банке-банкроте пропали два миллиарда. Строительство онкодиспансера, больницы скорой медицинской помощи и инфекционной больницы так и не начато до сих пор.

Во многом именно провалы в реализации ФЦП и послужили главной причиной для отставки губернатора Дмитрия Овсянникова. И новый претендент по пост губернатора Севастополя, пока еще врио до сентября 2020 года, хорошо понимает, что от вопроса реализации программ ФЦП зависит не только победа на выборах, но и сам факт его нахождения в кресле губернатора.

Необходимо также отметить, что хотя Севастополь и Крым являются разными субъектами РФ. Но, по факту, они существуют в едином поле экономической, общественной и политической деятельности.

Все этого никак не хотел понять экс-губернатор Дмитрий Овсянников, который не только не пытался развивать деловые и партнерские отношения с руководством Крыма, но даже наоборот, фактически объявил Симферополю политическую войну.

Отрадно, что сразу же после формирования своей новой команды, врио губернатора Михаил Развожаев приехал в Симферополь для того, чтобы встретиться с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Как отметил Михаил Развожаев по итогам переговоров: «У нас есть ряд совместных инициатив, которые при объединении 2 субъектов мы обязательно реализуем. Это, безусловно, должно отразиться на качестве выполнения Федеральной целевой программе и строительстве тех важных социальных объектов, которые сегодня нужны и Крыму и Севастополю».

Такое проявление доброй воли и нацеленность на конструктивное сотрудничество было положительно оценено и руководством Крыма.

«Никаких разногласий между органами власти Севастополя и Республики Крым нет. Мы находимся в одной команде, в одной лодке. Каждый выполняет свои задачи, но жители живут у нас на одном полуострове, поэтому мы считаем, что меры поддержки, подходы к практике, стратегия развития должны быть синхронизированы.

Благодарю Михаила Владимировича за конструктивный подход. Могу сказать, что ситуация с точки зрения очень поменялось – земля и небо. Уверен, что эту же динамику мы сохраним, и дальше будем двигаться вместе», – заявил Сергей Аксенов.

Пока же, ряд важных и приоритетных программ решением правительства Севастополя был перенесен на 2020 год.

Но, учитывая ту энергию и понимание экономических процессов, которое уже успел показать врио губернатора Михаил Развожаев, можно надеяться на то, что уже в следующем году отставание в деле реализации ФЦП в Севастополе будет наконец-то преодолено.

Что же касается руководства Крыма, то оно всегда окажет поддержку и помощь правительству Севастополя. Именно это во многом вселяет оптимизм в сердца тех, кто верит в экономическое возрождение региона.

Источник: Портал Информер