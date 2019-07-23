Севгоризбирком планирует отдать один миллион за USB-флешки

Севастопольская городская избирательная комиссия собирается закупить флеш-накопители с логотипом избирательной кампании на выборах депутатов Заксобрания Севастополя второго созыва.

Начальная цена контракта – один миллион 12 тысяч 110 рублей. С этой информацией можно ознакомиться на сайте государственных закупок.

По данным на сайте, закупить планируется 3000 USB-флешек.

Также в разделе о технических характеристиках вероятной закупки сказано следующее: “Флешка должна быть ёмкостью памяти не меньше 16 гб, интерфейс подключения не менее USB 2.0, размеры должны составлять не меньше 72*18*7 мм, на флешку должна быть гарантия не меньше одного года, цвет корпуса белый. Кроме того, у накопителя должен быть колпачок и шнурок с карабином для ношения флешки на шее, длина шнурка не меньше 40 см”.

Помимо того, в документе о закупке сказано, что на корпус USB флеш-накопителя наносится логотип избирательной кампании по эскизу.

Известно, что закупленные USB-накопители планируют дарить тем людям, которые впервые в своей жизни придут голосовать на избирательные участки.