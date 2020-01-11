Севморпорт останется в собственности Севастополя

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу оставить Севастопольский морской порт в ведении местных властей. Об этом сказал врио губернатора Михаил Развожаев по итогам совещания по социально-экономическому развитию Крымского полуострова, которое прошло в Ялте.

«Мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Сегодня президент поддержал (решение) министерства транспорта РФ. Он останется в ведении города, мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм. Тем более, что с запуском грузовых перевозок по Крымскому мосту мы рассчитываем, что порт сможет получить новый импульс развития, он станет важным инструментом развития города», – сказал Развожаев.

Напомним, что решение о федерализации порта было принято по требованию экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Необходимость федерализации он обосновывал возможностью привлечения инвестора для модернизации предприятия.

В сентябре прошлого года Михаил Развожаев заявил, что может быть принято решение оставить порт в ведении города.







Суббота, 11 января 2020 г. 1899

Источник: Портал Информер