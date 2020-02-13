Севнаследие отчиталось о своей работе за прошлый год

13 февраля 2020     15
Севнаследие отчиталось о своей работе за прошлый год

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя опубликовало отчёт о достигнутых значениях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 2019 году. Эта работа обошлась бюджету более чем в 2 млрд рублей.

«Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) – 2 153 868 тысяч рублей», – указано в отчёте.

В 2019 году было проведено 257 контрольных мероприятий. В 18% выявлен ущерб (или угроза его причинения) объектам культурного наследия. Нарушения устранены в 72% таких случаях.

Севнаследие составило 33 протокола об административных нарушениях, наложило штрафов на 131 тысячу рублей (средний размер штрафа составляет 16,4 тысячи рублей), взыскало 165 тысяч рублей (в том числе штрафы за 2017 и 2018 годы).



Четверг, 13 февраля 2020 г. 26

Источник: Портал Информер

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