Севприроднадзор зафиксировал вырубку краснокнижных деревьев

Специалисты главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзора) зафиксировали незаконную вырубку деревьев, которые занесены в Красную книгу. Проверка проведена ведомством по обращению граждан.
«На территории садоводческого товарищества «Лабораторная Балка» осуществлена незаконная рубка деревьев, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Севастополя – сосны Палласа», – сообщает пресс-служба ведомства.
Установлен собственник земельного участка, на котором были вырублены четыре дерева.
Специалистами Севприроднадзора рассчитан ущерб – он составил около 3 тысяч рублей.
Процессуальные действия проведены совместно с представителями Нахимовского отдела УМВД по Севастополю.
Суббота, 27 июля 2019 г. 3
Источник: Портал Информер