Севприроднадзор не нашел загрязнения почвы у «Фиолент Village»

Севприроднадзор получил результаты анализа образцов почвы, взятых близ рекреационного комплекса «Фиолент Village». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее специалистами Севприроднадзора было проведено два рейдовых осмотра территории, прилегающей к жилому комплексу «Фиолент Village». При обходе были обнаружены следы сточных вод, однако проба грунта показала – загрязняющих веществ здесь нет.

«В ходе рейдового осмотра территории, прилегающей к жилому комплексу «Фиолент Village», в углублении обнаружены следы сточных вод. Специалистами ГБУ Севастополя «Экоцентр» произведен отбор проб почвы на предмет содержания в ней загрязняющих веществ. По результатам лабораторных испытаний превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не установлено», — рассказали «Форпост-Севастополь» в пресс-службе Севприроднадзора.

Именно это и пытались донести представители застройщика, в то время, как спонсируемые олигархом Чалым местные СМИ и псевдообщественники тиражировали информацию о появившемся «фекальном озере» на Фиоленте.

Специалисты подчеркивали: говорить о том, что фекалиями из канализации затопило насосную электронику, а также о том, что вода в резервуаре смешалась с канализационными стоками – было глупо и непрофессионально.

«В этой ситуации хочется начать с известной пословицы. «Враг хотел пировать, а пришлось горевать». Продолжается история с нашим комплексом «Фиолент Village». Совсем недавно Севприроднадзор опубликовал результаты пробы почв близ нашего комплекса. Как мы видим, результаты анализа оказались хорошими, доказано, что в почве нет и не было никаких загрязняющих веществ.–>

Вся эта ситуация на протяжении практически месяца сопровождалась лже-публикациями в некоторых СМИ, аффилированных с известным в городе олигархом. Мы пытались рассказать и доказать, что выброса канализационных вод не было, но нас никто не слушал», — сказал коммерческий директор ГК «Парангон» Николай Галичкин.

Напомним, проверка проходила в рамках предвыборного самопиара депутата Законодательного собрания Вячеслава Горелова, а также сопредседателя Севастопольского регионального штаба ОНФ Владимира Немцева.