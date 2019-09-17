Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник

17 сентября 2019     14
Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник

21 сентября  в Севастополе пройдут три субботника в рамках проекта «Сделаем!».

Севастопольское главное управление природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) проводит их в бухте Казачьей, в Ушаковой балке и по дороге от села Гончарное до села Орлиное «Тёщин язык». В последнюю точку будет организован трансфер.

«Места сбора: конечная маршрута № 95 остановка «Казачья бухта», конечная троллейбусного маршрута № 1 и № 4 «улица Адмирала Макарова» (парковка маршрутов № 37, 41, 182, 183) – за поворотом автомобильной дороги от села Гончарное в сёла Орлиное до развилки на «Тёщин язык». До этого места также будет организован трансфер с площади Ушакова в 9.00. Количество мест ограничено», – сообщает Севприроднадзор.

Начало мероприятия в 10.00.

Все необходимые инструменты будут выданы желающим принять участие в субботниках.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 365

Источник: Портал Информер

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Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник

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