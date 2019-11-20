«Севтеплоэнерго» во второй раз проведёт акцию «Теплый год в подарок»

Победителями акции становятся добросовестные потребители услуги. Им вручается сертификат на 10 тысяч рублей.

В этом году предприятие выделит десять победителей и вручит каждому денежный сертификат. Приз нельзя обналичить, его зачислят на лицевой счет потребителя для последующей оплаты коммунальных услуг. Таким образом, севастопольцы смогут сэкономить на оплате за отопление в 2020 году.

Принять участие в акции может каждый потребитель. Для этого необходимо с 1 по 25 декабря в полном объеме оплатить задолженность за отопление и горячую воду.







Среда, 20 ноября 2019 г. 13

Источник: Портал Информер