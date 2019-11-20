«Севтеплоэнерго» во второй раз проведёт акцию «Теплый год в подарок»

20 ноября 2019     17
«Севтеплоэнерго» во второй раз проведёт акцию «Теплый год в подарок»

Победителями акции становятся добросовестные потребители услуги. Им вручается сертификат на 10 тысяч рублей.

В этом году предприятие выделит десять победителей и вручит каждому денежный сертификат. Приз нельзя обналичить, его зачислят на лицевой счет потребителя для последующей оплаты коммунальных услуг. Таким образом, севастопольцы смогут сэкономить на оплате за отопление в 2020 году.

Принять участие в акции может каждый потребитель. Для этого необходимо с 1 по 25 декабря в полном объеме оплатить задолженность за отопление и горячую воду.



Среда, 20 ноября 2019 г. 13

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Севтеплоэнерго» во второй раз проведёт акцию «Теплый год в подарок»
«Севтеплоэнерго» во второй раз проведёт акцию «Теплый год в подарок»

Победителями акции становятся добросовестные потребители услуги. Им вручается сертификат на 10 тысяч рублей. В этом году предприятие выделит десять победителей и …


Площадь Нахимова закроют для автотранспорта
Площадь Нахимова закроют для автотранспорта

В связи с проведением всероссийского форума «Мой бизнес – Деловой Севастополь» временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств вводится на пл. …


Сергей Полунин отмечает юбилей
Сергей Полунин отмечает юбилей

Ректору Севастопольской Академии хореографии сегодня исполняется 30 лет. Новое десятилетие жизни он встречает уже в должности руководителя учебного заведения, созданного …


Кабан стал участником ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»
Кабан стал участником ДТП на трассе «Севастополь – Ялта»

Накануне вечером водитель автомобиля «Москвич» не заметил в темноте выбежавшего на дорогу дикого кабана и совершил наезд на него. От …


Челябинский минздрав благосклонно отнесся к главврачу-«свахе»
Челябинский минздрав благосклонно отнесся к главврачу-«свахе»

В минздраве Челябинской области назвали интересной идею главврача челябинской детской поликлиники устроить личную жизнь медсестер. В ведомстве заявили «РИА Новости», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты