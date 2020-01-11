«Севтеплоэнерго» нуждается в специалисте «на миллион», хотя такой уже есть!

Новый год — новые решения. Так, например, врио губернаторабез двух чиновников. На заседании он потребовал уволить руководителя ГБУ «Парки и скверы»и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства

Пока глава региона убирает неугодных, на предприятиях ищут специалистов, которые вроде бы и не нужны вовсе, но пусть будут?

ГУПС Севастополя «Севтеплоэнерго» в срочном порядке потребовался подрядчик для оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

В технической документации говорится о том, что победитель конкурса должен будет «предоставлять услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с гражданским правом».

Предприятие готово платить ему каждый месяц по 100 тысяч рублей, то есть годовой заработок — 1,2 млн. рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 13 января текущего года. Победителя определят 15 января.И нужен такой «специалист» ГУПС Севастополя «Севтеплоэнерго» несмотря на то, что на предприятии уже есть отдел по работе с дебиторской задолженностью.

Два кабинета расположены в здании на проспекте Генерала Острякова, 25. Специлисты принимают клиентов с понедельника по пятницу.

Услуга по взысканию дебиторской задолженности технически простая — работник должен подготовить и подать в суд исковое заявление. Особой сноровки и дополнительных знаний не нужно — документы заполняются по шаблону. С этой обязанностью может справиться и студент, обучающийся на юридическом факультете.

Для чего ГУПС Севастополя «Севтеплоэнерго» нужен подрядчик для оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности — неясно. Тем более на предприятии уже есть специально созданный для этих целей отдел.

Можем только предположить, что специалисты «Севтеплоэнерго», объявляя очередной конкурс, хотят провернуть свою схему по отмыванию бюджетных денег? Или, как это практикуется в регионе, победит фирма-однодневка, целенаправленно созданная под эту госзакупку? Ничего удивительного даже нет в том, что всю работу по взысканию дебиторской задолженности продолжат делать сотрудники «Севтеплоэнерго» из соответствующего отдела, а вот деньги получит победитель госзакупок.

Возможно, вице-губернатор Владимир Базаров, который, согласно своим должностным обязанностям, должен контролировать работу ГУПС Севастополя «Севтеплоэнерго», знает ответы на следующие вопросы:

– Не окажется ли бюджетный миллион рублей (читать — народные деньги) у подконтрольной фирмы-однодневки?

– Возможно, уже определённый подрядчик для оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности мысленно занёс часть средств конкретному лицу из ГУПС Севастополя «Севтеплоэнерго», а после одержания победы в конкурсе поделится с полученной суммой с кем-то из должностных лиц?

– Знает ли вице-губернатор Владимир Базаров о том, что в действительности происходит в ГУПС Севастополя «Севтеплоэнерго»? Или он тоже «в доле»?

Похожие дела в сфере ЖКХ происходили в регионе в 2016 году. Тогда экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов, частый «герой» материалов «ИНФОРМЕРа», создал фирму-прокладку между горхозом и управляющими компаниями под названием «Право, финансы, общество».

Данную схему, по всей веростности, привёз из Самары, откуда он и прибыл в своё время в Севастополь.

В нашем городе Чибисов решил действовать старыми опробованными методами. В декабре 2016 года чиновник создал фирму-прокладку между департаментом городского хозяйства и управляющими компаниями под названием «Право, финансы, общество».

Для того чтобы уйти от налогов фирма была зарегистрирована как автономная некоммерческая организация.

Директором предприятия стал выписанный Чибисовым из Самары Дмитрий Воловельский.

В том, что Воловельский – человек Чибисова, не возникало сомнений, учитывая тот факт, что по странному стечению обстоятельств до переезда в Севастополь он возглавлял «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» Самарской области, в котором в период с 2012 по 2013 годы директорствовал сам Чибисов.

Буквально за два месяца фирма-прокладка заключила восемь контрактов на обеспечение юридического консультирования с рядом предприятий в сфере ЖКХ Севастополя.

При том, что конкурсные процедуры по этим контрактам в департаменте городского хозяйства провести просто забыли. Общая сумма контрактов составила порядка 8 млн. руб.

В частности, услугами фирмы Чибисова решили воспользоваться «УК Нахимовского района», «УК Балаклавского района», «УК Инкерман», «УК Гагаринского района-2», «УК Гагаринского района-1», «УК «Север».

Помимо этого с севастопольским «ЕИРЦ» был заключен контракт на 2,19 млн. руб.

Интересно, зачем «ЕИРЦ» понадобилось тратить наши с вами деньги на оплату услуг юридических консультантов, если в структуре предприятия функционирует целый юридический отдел. К слову, в составе каждой управляющей компании также есть штатные юристы. Зачем им были выписаны самарские «помощники» за деньги налогоплательщиков? По сей день остаётся загадкой!

Есть еще одна примечательная деталь в этой истории: две крупнейшие управляющие компании города в то время не заключили контракты с юридической фирмой Чибисова, речь идет о УК «Центр» и УК «Стрелецкая бухта».

Неужели они тогда не нуждались в профессиональной консультации самарских юристов? Или просто руководители этих двух предприятий не хотели рисковать своей свободой, заключая фиктивные контракты с предприятием из орбиты главы департамента городского хозяйства? Может, просто никак не могли договориться о размерах «отката»?

К счастью, Чибисова сегодня в Севастополе нет! Он был выгнан из правительства из-за недовольства экс-губернатора Дмитрия Овсянникова общим состоянием дел в городском хозяйстве — это уборка территорий и ремонт дворов, осуществляемый в рамках программы «Губернаторская инициатива».

С Чибисовым севастопольцы попрощались, но есть Базаров, который должен понимать, что происходит на предприятиях города, занимающихся реализацией единой государственной политики Севастополя по развитию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса? Или он целенаправленно не замечает, что творится в сфере ЖКХ?

А так как на Владимира Базарова нет никакой надежды, то редакция «ИНФОРМЕРа» уверена, что врио губернатора Михаил Развожаев не допустит, чтобы руководство «Севтеплоэнерго», вероятно, позаимствовавшее схему экс-директора департамента горхозяйства Андрея Чибисова с заключением госконтрактов, за спиной руководителя региона занималось разбазариванием бюджетных средств.

Время, как говорится, покажет…

Источник: Портал Информер