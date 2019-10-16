Сегодня вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров считал фисташки. И не один…

16 октября по поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева вице-губернатор Владимир Базаров совместно с главой департамента городского хозяйства Евгением Горловым проверил территорию фисташковой рощи в районе бухты Круглая.

«Можно говорить о том, что все деревья находятся под охраной, застройщик несет ответственность за сохранность каждого дерева.

Сегодня работы на объекте не велись, застройщика не оказалось на месте.

Стоит отметить, что территория вся прибрана, стоят мешки с мусором. Вся фисташковая роща обнесена дополнительным забором, туда не пускают технику и людей. Сегодня сохранность фисташковым деревьям обеспечена в полной мере.

Следующий важный вопрос – это создание особо охраняемой природной территории. Документы для этого подготовлены, но перед этим необходимо провести комплексное обследование. В ближайшее время я создам рабочую группу с привлечением общественников, закажем комплексное обследование предполагаемой охранной территории», – сообщил Владимир Базаров.

Он также отметил, что по поручению главы города будет изменен проект планировки и план межевания территории с тем, чтобы те участки, которые сегодня предназначены для индивидуального жилищного строительства, поменяли назначение и вошли в общественную территорию.

Завершение этой работы позволит наложить ограничения на любые действия, не предназначенные для данного земельного участка.







Среда, 16 октября 2019 г. 602

Источник: Портал Информер