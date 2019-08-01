Сегодня в Нахимовском суде «решится» судьба Александра Кулагина

Сегодня, в 11.00, Нахимовский райсуд рассмотрит иск кандидата в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му избирательному округу от ЛДПР Алишера Ахмедова об отмене решения о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Кулагина.Редакция “ИНФОРМЕРа” уже публиковал материал по этой теме и будет и далее оперативно освещать все перепетии, связанные с рассмотрением этого дела в суде.
По данным наших источников, вероятность удовлетворения иска весьма высока.
Четверг, 1 августа 2019 г. 6
Источник: Портал Информер