Сегодня в Нахимовском суде «решится» судьба Александра Кулагина

Сегодня, в 11.00, Нахимовский райсуд рассмотрит иск кандидата в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му избирательному округу от ЛДПР Алишера Ахмедов а об отмене решения о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Кулагина .

Правильная покупка недвижимости в севастопольской новостройке Основная причина популярности долевого строительства является финансовая – покупка жилья на стадии котлована позволяет экономить до 30% стоимости. К тому …



Читатели «ИНФОРМЕРа» выбрали самого привлекательного политика Севастополя! Читатели «ИНФОРМЕРа», принявшие участие в опросе, определили самого привлекательного и сексуального севастопольского политика, который не только блещет умом, но и разбивает сердца …



Несколько улиц Севастополя останутся без воды Сегодня с 10:00 Несколько улиц Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов останутся без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ, сообщил “Водоканал” Севастополя. …



В Севастополе управляющие компании опубликуют графики ремонтов По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева управляющие компании опубликуют в сети графики ремонтных работ. Об этом врио …

