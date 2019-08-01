Сегодня в Нахимовском суде «решится» судьба Александра Кулагина

1 августа 2019     36
Сегодня в Нахимовском суде «решится» судьба Александра Кулагина

Сегодня, в 11.00, Нахимовский райсуд рассмотрит иск кандидата в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му избирательному округу от ЛДПР Алишера Ахмедова об отмене решения о регистрации кандидата-самовыдвиженца Александра Кулагина.

Редакция “ИНФОРМЕРа” уже публиковал материал по этой теме и будет и далее оперативно освещать все перепетии, связанные с рассмотрением этого дела в суде.

По данным наших источников, вероятность удовлетворения иска весьма высока.


Четверг, 1 августа 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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