Сегодня музей-заповедник Севастополя отмечает день рождения

6 августа 2019 года исполняется 59 лет со дня основания Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».

Эта дата не только ежегодный праздник, но и повод для подведения итогов и планирования будущей деятельности для всего коллектива.

В 2015 году музей был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, что подчёркивает его высокий статус. Указом президента Российской Федерации от 07.12.2015 г. №559 Музей передан в федеральную собственность. Приказом Министра культуры Российской Федерации от 15.03.2019 г. №273 Музей переименован в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник (далее Музей-заповедник).

В настоящее время в состав музея-заповедника входят три мемориальных комплекса: «Исторический бульвар», «Сапун-гора», «Малахов курган», а также Культурно-выставочный центр Музея-заповедника, Собор Святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов и Дом-музей севастопольского подполья.

Общая площадь всей территории музейных объектов – 39,5 гектаров. Общая экспозиционная площадь составляет 22.000 кв. метров.

Фондовая коллекция музея-заповедника по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 205 тысяч 132 единицы хранения, она динамично пополняется новыми предметами музейного значения. Только за I квартал 2019 г. музейная коллекция увеличилась более чем на 8 тысяч предметов.

В 2018 году Музеем-заповедником приняты 1 млн. 40 тыс. посетителей, из них 264 тысячи – дети.

В 2018 – 2019 годах прошли музейные акции и фестивали, такие как «Мартыновский овраг», «Мы вместе», «Знамёна Победы», «Бессмертный полк», «Русская Троя», «Исторический бульвар», «Ночь музеев», «Ночь искусств», военно-исторические реконструкции и многие другие.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации проведены реставрация и реконструкция Мемориального комплекса «Малахов курган» с полной заменой инженерных коммуникаций.

Научным коллективом музея-заповедника при поддержке Российского военно-исторического общества в 2019 году издана церемониальная «Книга Памяти города-героя Севастополя», в которой увековечено более 119 тысяч имён защитников нашей Родины.

В 2018 году музеем-заповедником были реализованы 99 выставочных проектов, экспонировались выставки из 14 музеев России. Учреждение первым среди музеев региона принял участие в инновационных проектах «Карта гостя Крыма» и «Артефакт».

Это лишь некоторые из наших достижений. Музей-заповедник динамично развивается, и благодаря поддержке Главы государства, Министерства культуры Российской Федерации и проводимой государством культурной политике сохраняет статус одного из важных музейных центров Российской Федерации.

С Днём рождения, любимый музей!

Источник: Портал Информер