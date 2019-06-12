Сегодня у крымчан двойной праздник

Наш соотечественник, великий художник-маринист отпечатал свое имя в веках благодаря своему творчеству и незаурядному таланту, благодаря своим поступкам. Он жил в Феодосии, любил этот город и в итоге завещал свое наследие именно ему. Картинная галерея имени И. К. Айвазовского не забыта, развивается и имеет большие перспективы. В этой связи благодарю трудовой коллектив галереи, чьими усилиями было сохранено достояние, завещанное художником.
Особенно приятно, что на сегодняшнем мероприятии присутствовала прапраправнучка Ивана Константиновича – Аманда Роджерс.
Благодарю Аманду за вклад в популяризацию наследия своего грандиозного родственника, в увековечение памяти великого художника, за любовь к Крыму.
Наш симферопольский аэропорт является одним из лучших в России и уверен, его успех будет только приумножаться. Большое спасибо всем, кто приезжает в Республику Крым отдыхать. Мы сделаем все, чтобы не разочаровать вас.
Да здравствует Россия!”, – отметил крымский лидер на своей личной странице в социальной сети.
Источник: Портал Информер