Сегодня у крымчан двойной праздник

12 июня 2019     22
Сегодня у крымчан двойной праздник

Сегодня, 12 июня, гости международного аэропорта Симферополь приняли участие в празднике, посвященном присвоению аэропорту имени художника-мариниста Ивана Айвазовского. На торжестве присутствовал и глава Крыма Сергей Аксёнов.“Сегодня у крымчан двойной праздник. Помимо празднования Дня России, наш аэропорт теперь официально, в соответствии с Указом нашего Президента, носит имя великого крымчанина, великого сына России, великого сына армянского народа Ивана Константиновича Айвазовского.
Выбор имени главной воздушной гавани полуострова стал результатом народного голосования. Айвазовский победил, можно сказать, с большим отрывом. Результаты народного голосования получили правовое воплощение в Указе Президента.

Наш соотечественник, великий художник-маринист отпечатал свое имя в веках благодаря своему творчеству и незаурядному таланту, благодаря своим поступкам. Он жил в Феодосии, любил этот город и в итоге завещал свое наследие именно ему. Картинная галерея имени И. К. Айвазовского не забыта, развивается и имеет большие перспективы. В этой связи благодарю трудовой коллектив галереи, чьими усилиями было сохранено достояние, завещанное художником.

Особенно приятно, что на сегодняшнем мероприятии присутствовала прапраправнучка Ивана Константиновича – Аманда Роджерс. 

Благодарю Аманду за вклад в популяризацию наследия своего грандиозного родственника, в увековечение памяти великого художника, за любовь к Крыму.

Наш симферопольский аэропорт является одним из лучших в России и уверен, его успех будет только приумножаться. Большое спасибо всем, кто приезжает в Республику Крым отдыхать. Мы сделаем все, чтобы не разочаровать вас.

Да здравствует Россия!”, – отметил крымский лидер на своей личной странице в социальной сети. 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского
В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского

В День России в новом терминале международного аэропорта «Симферополь» прошли праздничные мероприятия в честь присвоения воздушной гавани имени крымского художника-мариниста …


Музыканты военных оркестров прошли марш-парадом по центру Севастополя
Музыканты военных оркестров прошли марш-парадом по центру Севастополя

В День России по улице Ленина от Севастопольского центра культуры и искусств до площади Нахимова прошли участники фестиваля военных оркестров …


Сегодня у крымчан двойной праздник
Сегодня у крымчан двойной праздник

Сегодня, 12 июня, гости международного аэропорта Симферополь приняли участие в празднике, посвященном присвоению аэропорту имени художника-мариниста Ивана Айвазовского. На торжестве …


От Алибасова сбежал кот, которого оценили в 800 тысяч рублей
От Алибасова сбежал кот, которого оценили в 800 тысяч рублей

Из квартиры Бари Алибасова, который находится в больнице, исчез кот Чуча. Об этом сообщил PR-директор менеджера Вадим Горжанкин. «Журналистов [в квартире Алибасова] было много. …


Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому
Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

Находящийся в реанимации после нападения неизвестного гитарист коллектива «Ляпис Трубецкой» и группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты