С егодня, 12 июня, гости международного аэропорта Симферополь приняли участие в празднике, посвященном присвоению аэропорту имени художника-мариниста Ивана Айвазовского. На торжестве присутствовал и глава Крыма Сергей Аксёнов.“Сегодня у крымчан двойной праздник. Помимо празднования Дня России, наш аэропорт теперь официально, в соответствии с Указом нашего Президента, носит имя великого крымчанина, великого сына России, великого сына армянского народа Ивана Константиновича Айвазовского.

Выбор имени главной воздушной гавани полуострова стал результатом народного голосования. Айвазовский победил, можно сказать, с большим отрывом. Результаты народного голосования получили правовое воплощение в Указе Президента.

Наш соотечественник, великий художник-маринист отпечатал свое имя в веках благодаря своему творчеству и незаурядному таланту, благодаря своим поступкам. Он жил в Феодосии, любил этот город и в итоге завещал свое наследие именно ему. Картинная галерея имени И. К. Айвазовского не забыта, развивается и имеет большие перспективы. В этой связи благодарю трудовой коллектив галереи, чьими усилиями было сохранено достояние, завещанное художником.

Особенно приятно, что на сегодняшнем мероприятии присутствовала прапраправнучка Ивана Константиновича – Аманда Роджерс.

Благодарю Аманду за вклад в популяризацию наследия своего грандиозного родственника, в увековечение памяти великого художника, за любовь к Крыму.

Наш симферопольский аэропорт является одним из лучших в России и уверен, его успех будет только приумножаться. Большое спасибо всем, кто приезжает в Республику Крым отдыхать. Мы сделаем все, чтобы не разочаровать вас.

Да здравствует Россия!”, – отметил крымский лидер на своей личной странице в социальной сети.