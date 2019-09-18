Секретарь генсовета «Единой России» заступился за актера, осужденного в спорном процессе о нанесении травмы сотруднику Росгвардии

18 сентября 2019     16
Секретарь генсовета «Единой России» заступился за актера, осужденного в спорном процессе о нанесении травмы сотруднику Росгвардии

Суд вышестоящей инстанции должен рассмотреть все аргументы защиты в деле актера Павла Устинова. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Напомним, что ранее Устинова осудили на 3,5 года в спорном процессе о нанесении травмы сотруднику Росгвардии при задержании.

Павел Устинов

«Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, — вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», — написал Турчак в Instagram.

Он отметил, что смотрел видеозапись задержания, которую отказался рассматривать Тверской районный суд Москвы.

По словам Турчака, в момент задержания москвич «естественно пытался увернуться», после чего росгвардеец упал.

Он также подчеркнул, что Устинов «ни на кого не нападал, не толкал и даже не трогал».

Напомним, что задержание Устинова произошло 3 августа во время несогласованного митинга против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Суд счел, что Устинов оказал сопротивление при задержании, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо.

Осужденный заявлял, что приехал в центр города для встречи с другом, а в момент задержания смотрел в телефон.

Позже в защиту Устинова высказались десятки музыкантов, актеров и журналистов. 18 сентября стало известно, что адвокат осужденного Дмитрий Чешков готовит апелляцию вышестоящий суд.


Среда, 18 сентября 2019 г. 882

Источник: Портал Информер

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