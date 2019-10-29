Семейная пара из Севастополя организовала нарколабораторию

29 октября 2019     12
Семейная пара из Севастополя организовала нарколабораторию

В ходе оперативного мероприятия сотрудники ОР ДПС УГИБДД УМВД России по Севастополю в районе села Верхнесадовое остановили автомобиль «Хёндэ», которым управляла 29-летняя жительница Севастополя.

Кроме водителя в салоне находился также пассажир – 33-летний сожитель женщины.

При личном досмотре водителя и пассажира полицейские наркоконтроля обнаружили и изъяли у них два полиэтиленовых пакета с кристаллическим веществом.

Кристаллы были направлены в ЭКЦ УМВД для проведения исследования. По заключению экспертов-криминалистов, изъятое является наркотическим средством – амфетамин, массой более 7 грамм.

Во время обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли различные приспособления для кустарного изготовления синтетического наркотика.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.

 



Вторник, 29 октября 2019 г. 843

Источник: Портал Информер

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