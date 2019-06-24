Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к Владимиру Зеленскому

24 июня 2019     15
Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к Владимиру Зеленскому

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском народном ополчении. 

Видео снимала мама Варвары Ирина, она же выложила его в Сеть.

“Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал, — говорит в слезах ребенок.–>

Девочка также обратилась к президенту России Владимиру Путину:–>

Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Варвара. Прошу помочь моему папочке. Его арестовали на Украине и хотят разлучить нас на долгое время. Мой папа хороший, он всем помогал. Прошу вас, верните папу домой”, – сказала девочка.

Варвара Резуник

Напомним, что севастополец Степан Резуник задержан на Украине в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска “Каланчак”. Его подозревают в участии в крымском народном ополчении в 2014 году. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

У Степана Резуника в Севастополе остались жена Ирина, семилетняя дочь Варвара и девятимесячный сын Иван.

В свою очередь, Ирина Резуник в комментарии РИА Новости заявила, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, а также собирали гуманитарную помощь. На Украину Резуник поехал оформить документы, чтобы уйти в рейс.

Источник: Портал Информер

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Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к Владимиру Зеленскому

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