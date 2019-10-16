Семья Заворотнюк отказалась от дорогого лекарства

Близкий друг утверждает, что Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, отказалась от экспериментального лечения, на которое в своё время согласилась певица Жанна Фриске, скончавшаяся от агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.

Как пояснил представитель семьи Заворотнюк, одна ампула препарата, который способен продлить жизнь ракового больного, стоит примерно 850 тысяч рублей, однако родственники актрисы приняли решение отказаться от этого метода лечения, так как в этом случае Анастасию пришлось бы везти в США. В итоге семья актрисы полностью доверилась российским врачам.

По словам источника KP.RU, Заворотнюк перенесла операцию во время пребывания в частной клинике, после которой почувствовала себя значительно лучше. Теперь она проходит курс реабилитации, причём некоторые процедуры будут проводиться в бассейне.

Как писал News.ru, журналисты выяснили, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре на Рублёвке в деревне Жуковка. В данном медучреждении проводят различные курсы лечения, в том числе химиотерапию. Заведение работает в круглосуточном режиме.







Среда, 16 октября 2019 г. 454

Источник: Портал Информер