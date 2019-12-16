Семья изуверов отказывается считать издевательства над своим сыном истязанием и пыткой

Житель Омска и его сожительница, которые ставили своего восьмилетнего сына коленями на гречку, отказались считать это наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину частично. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Они также не согласились с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что ранее стало известно о том, что житель Омска Сергей Казаков пытал своего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и избивал ребенка. Мать мальчика Алина Юмашева одобрила такой способ наказания, заявив, что сама стояла на гречке и сочла это безболезненным.

Как сообщают СМИ, родители мальчика также снимали на видео свои издевательства над ребенком.

После очередного наказания мальчик сбежал к соседям и рассказал об издевательствах. Соседи обратились с заявлением в полицию.

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В отношении Казакова и Юмашевой уже возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК. Казаков задержан.

Но служба опеки не лишила Юмашеву родительских прав, а также никак их не ограничила. После выписки из больницы, где хирурги удаляли гречку с колен ребенка, он остается со своей матерью.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 932

Источник: Портал Информер