Сенсация «по-гореловски»

Как заметил один остроумный человек: «Сенсация – это не тогда, когда собака покусала человека. Сенсация – это когда человек покусал собаку».

Такой стиль нахождения сенсаций – кредо «жёлтой прессы».

Интернет-ресурс устами депутата Горелова «искусал» весь город «сенсацией» про «сенсационные» ржавые рельсы и «сенсационные» стены подвала дома купца, «сенсационно» откопанные на площади Лазарева.

Как будто «обнаружили Трою» или выкопали «клад Приама»!

Цель этой «сенсации», о чём повсеместно говорят в Севастополе, сорвать реконструкцию площади Лазарева и Большой Морской к празднику Победы 9 мая, выставить в «саботажном виде» виновными перед российской общественностью и жителями города в срыве торжественных мероприятий в Севастополе врио губернатора и правительство.

«Сенсация» в исполнении «сенсационного» ресурса прозвучала так:

Впрочем, даже «сенсационщики», выдувающие из клизмы пустышки информационный дирижабль, понимая, насколько ржавый металлоломи замшелые камни не совсем тянут на «сенсационные артефакты», стыдливо обмолвились «…предположительно представляющие историческую ценность!».

Кстати, куски аналогичных рельс, к которым проволокой крепились деревянные столбы с электрическими проводами, ДО СИХ ПОР ещё торчат вместе со столбами, порой не достающими до земли, например, и на Корабельной стороне, и в балке Сарандинаки, и рядом с заброшенным элеватором и так далее, как на фотографиях ниже (куски рельс по красной стрелке):

А «от паровоза» те рельсы или «от трамвая», или просто «двутавры» – вот пусть Горелов изучит и севастопольской общественности доложит.

Да и рельсы в асфальте – «не велика невидаль» для Севастополя. Например, рядом с заброшенным «пивным заводом» или «Севастопольским заводом напитков» (на фото ниже):

Так что «главному» севастопольскому «историку-краеведу» Горелову надо меньше истерить по поводу «гибнущих рельс» на площади Лазарева, как «культурному наследию», а надо лучше знать город, чтобы спокойно руками прикасаться к этому самому наследию.

Кстати, на той же Корабельной стороне, особенно в районе Килен-балки, неподалёку от 13-го завода, на склонах: что «старых» домов, что фундаментов от них, на которых после войны построены новые строения, можно найти, если вдумчиво искать.

Но тут для таких специалистов, как Горелов, важен сам повод прокричать: «Караул, всё пропало!», потому что ему поставлена задача не дать завершить реконструкцию площади Лазарева к 9 мая.

Зачем ему неброские и чем-то трогательные исторические уголки Севастополя? Ему надо только в центре города «центрить» по приказу своего хозяина.

Горелову на самом-то деле до «исторического наследия» Севастополя, как кошке до сметаны, всего лишь «вкусно» попиариться на рельсах трамвая и в подвалах бывшего купеческого дома.

Специально для Горелова подсказка: подвалы под ГУМом – бывший дом Анненкова, один из первых небоскрёбов в России с лифтом и прочими «наворотами» – простираются вплоть до кабаков на «стометровке» в Артиллерийской бухте.

И кладка вокруг «минусового этажа» шахты лифт – ещё «та», судя по всему, дореволюционная. Сухо там, просторно, лампочки освещения можно включить – чего ж «культурное наследие» в том подвале Горелов не изучает, собирая материалы для диссертации: «Как я лазил по подвалам вокруг трамвайных рельс»?

А потому…

Из Горелова такой же «краевед» Севастополя и «знаток» истории региона, как из его «хозяина» А.Чалого «народный мэр». То есть – одна лишь видимость и обман зрения.

Как тут ни вспомнить: «Копаю огород. Вдруг смотрю – металлический рубль. Беру, кладу в карман. Копаю дальше. Смотрю – опять рубль. В общем, так 10 раз подряд. Неужели клад? Да нет, карман дырявый».

Так и Горелов дырявые «сенсации» находит.

Николай Жаров







Суббота, 1 февраля 2020 г. 213

Источник: Портал Информер