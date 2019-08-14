Сербские студенты приедут в Крым

Студенты трех сербских университетов посетят в сентябре Москву и Крым. Поездка осуществляется при поддержке Русского географического общества (РГО). Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич.

«Завершаются последние приготовления для отбытия студентов из трех Университетов (Приштины, Белграда и Баня-Луки) в Российскую Федерацию. Таким образом, они с 1 по 16 сентября смогут реализовать свои мечты, посетив Крым, Москву и Краснодар, а также получить столь необходимые им новые знания», – сказал Милинчич.

Он рассказал, что в начале 2020 года Центр Русского географического общества в Сербии начнет осуществлять публикации, которые должны помогать сближению народов и культур.

«За время работы Центр провел более десяти выставок фотографий из фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, а также неоднократно осуществлял демонстрации тематических фильмов и организовывал научные мероприятия на Балканах и в России», – сказал Милинчич.





Среда, 14 августа 2019 г. 161

Источник: Портал Информер