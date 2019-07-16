Сергей Аксенов будет помогать выпускникам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ

16 июля 2019     12
Сергей Аксенов будет помогать выпускникам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ

 

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал в дальнейшем помогать крымским школьникам, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом он сообщил 16 июля во время встречи с выпускниками.

«Хотелось бы поддержать вас чем-то, кроме добрых слов. Вы самостоятельные, я знаю. Вы отличники и люди, которые состоялись, со стержнем, поэтому уже путь выбрали.–>

В любом случае рассчитывайте на нас.

Хотелось бы каждому крымчанину, каждому школьнику помочь. Вы сегодня у нас в авангарде, поэтому если есть где-то какие-то затруднения, всегда обращайтесь к (министру образования, науки и молодежи Крыма Гончаровой) Наталье Георгиевне. Чем смогу, буду помогать», – сказал Аксёнов.

В ходе встречи с ребятами глава Крыма также вручил им благодарственные письма.

Министр образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова привела пример статистики, связанной с ЕГЭ. Она обратила внимание, что в 2015 году в Крыму было пять человек, получивших 100 баллов по ЕГЭ, в 2016 – тоже пять, в 2017 – шесть. В прошлом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 16 человек.

Аксёнов также обратил внимание, что уровень образования в республике и качество работы крымских преподавателей находятся на высоте.

«Мы не хуже других субъектов. Уверен, что мы сможем все вопросы, которые сегодня стоят перед образованием, решить», – сказал глава Крыма.

Источник: Портал Информер

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