Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал в дальнейшем помогать крымским школьникам, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом он сообщил 16 июля во время встречи с выпускниками.
«Хотелось бы поддержать вас чем-то, кроме добрых слов. Вы самостоятельные, я знаю. Вы отличники и люди, которые состоялись, со стержнем, поэтому уже путь выбрали.–>
В любом случае рассчитывайте на нас.
Хотелось бы каждому крымчанину, каждому школьнику помочь. Вы сегодня у нас в авангарде, поэтому если есть где-то какие-то затруднения, всегда обращайтесь к (министру образования, науки и молодежи Крыма Гончаровой) Наталье Георгиевне. Чем смогу, буду помогать», – сказал Аксёнов.
В ходе встречи с ребятами глава Крыма также вручил им благодарственные письма.
Министр образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова привела пример статистики, связанной с ЕГЭ. Она обратила внимание, что в 2015 году в Крыму было пять человек, получивших 100 баллов по ЕГЭ, в 2016 – тоже пять, в 2017 – шесть. В прошлом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 16 человек.
Аксёнов также обратил внимание, что уровень образования в республике и качество работы крымских преподавателей находятся на высоте.
«Мы не хуже других субъектов. Уверен, что мы сможем все вопросы, которые сегодня стоят перед образованием, решить», – сказал глава Крыма.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Сергей Аксенов будет помогать выпускникам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал в дальнейшем помогать крымским школьникам, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Об этом он …
|
Центральная площадь Ялты будет реконструирована
Власти Ялты сообщили, что началась разработка дизайн-проекта площади Советская в центре города. Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Ялты Виталий Оганесян. …
|
Пожар произошёл на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге
На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости …
|
В «Синергии» опровергли информацию о блокировке счетов университета
Руководство университета «Синергия» сообщило, что у учебного заведения нет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а счета вуза никогда не …
|
Представители КНР впервые примут участие в фестивале "Экстрим Крым"
Представители Китайской народной республики впервые примут участие в фестивале “Экстрим Крым 2019”, который пройдёт в селе Оленевка, сообщил во вторник один …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!