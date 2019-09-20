Сергей Аксенов вновь избран главой Крыма. Первые поздравления он получил от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

20 сентября 2019     3
Сергей Аксенов вновь избран главой Крыма

20 сентября депутаты второго созыва Госсовета Крыма открытым голосованием переизбрали Сергея Аксёнова на должность главы республики. Решение принято единогласно.

Перед рейтинговым голосованием спикер Владимир Константинов призвал парламентские фракции объединиться и проголосовать за кандидатуру Сергея Аксёнова, которого назвал «настоящим государственным деятелем и региональным лидером».

После этого за Аксёнова проголосовали все присутствующие в зале 74 депутата. За Сергея Богатыренко проголосовали 5 депутатов, за Павла Шперова – 10.Голосование проходило без использования электронной системы, решение принималось поднятием рук. Связано это с тем, что по регламенту систему электронного голосования необходимо проверить парламентской комиссией, состав которой был утвержден сегодня.

«Таким образом главой Республики Крым избран Аксёнов Сергей Валерьевич», – сказал Константинов.
Врио губрентора Севастополя Михаил Развожаев в числе первых поздравил Сергея Аксенова с переизбранием на пост главы Крыма. Для этого врио специально приехал в Симферполь.

Глава Крыма принял присягу: 

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина. С честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма».

После принятия присяги он поблагодарил жителей полуострова за доверие партии и президента России за оказанное ему доверие: «Спасибо коллегам из других фракций. Мы считаем, что задачи, которые стоят сегодня перед Крымом и страной – общие. Независимо от политической принадлежности, нам всем в поле придется выполнять те задачи, которых ждут от нас крымчане. Слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину за высокое оказанное доверие, за то, что он внёс мою кандидатуру на рассмотрение крымского парламента и за то, что он лично держит под контролем многие вопросы, которые касаются жизни на нашем полуострове. Сегодня задача одна – повысить качество жизни каждого крымчанина. Сделать это можно только работая совместно. Мы вместе прорвём все блокады».


Пятница, 20 сентября 2019 г. 568

Источник: Портал Информер

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