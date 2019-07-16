Сергей Аксенов выразил недоверие главе администрации Ленинского района Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил недоверие главе администрации Ленинского района Светлане Ивановой, которая уже написала заявление об отставки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, предоставленные мне комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров.
Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке», – сообщил Аксенов
Он также выразил уверенность, что правоохранительные и судебные органы разберутся в деле Ивановой и вынесут справедливое решение.
Также Сергей Аксёнов сообщил, что 16 июля состоится сессия районного совета, на которой депутаты рассмотрят вопрос об отставке Светланы Ивановой. Исполнять обязанности главы администрации будет заместитель – Екатерина Юровских.
Глава Республики Крым напомнил, что за пять лет задержаны десятки должностных лиц, которые «перепутали свой личный карман с государственным», и многие из них получили реальные тюремные сроки.
«Мы будем и дальше ужесточать контроль за деятельностью должностных лиц всех уровней. С другой стороны, будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу», – резюмировал Аксёнов.
Светлана Иванова заняла должность руководителя Ленинской районной администрации 12 октября 2017 года.
Источник: Портал Информер
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