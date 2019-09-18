Сергей Аксенов выступил против переименования Крыма в Тавриду

Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма в Тавриду. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», – написал Аксёнов.

Он также призвал «заняться делом».

«При этом подчеркну, что мы должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи. Сегодня наша цель – сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом», – отметил Сергей Аксенов.





Среда, 18 сентября 2019 г. 46

Источник: Портал Информер