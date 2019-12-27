Сергей Аксенов исполнит мечты трех маленьких крымчан

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в рамках новогодней акции «Ёлка желаний» исполнит мечты трех маленьких крымчан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Присоединился к новогодней акции «Елка желаний». В этом году мне досталась честь исполнить три желания наших маленьких крымчан: посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, посетить Красную площадь в Москве и увидеть самый большой в мире ледокол «Арктика». Уверен, что в скором времени все желания осуществятся», — написал Аксенов.

Он отметил, что в акции участвуют губернаторы других субъектов Российской Федерации, министры и руководители органов государственной власти.

«Цель акции – реализация заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения из всех регионов России», – подчеркнул глава Крыма.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 188

Источник: Портал Информер