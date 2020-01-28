Сергей Аксенов обвинил Зеленского в политической глупости

Владимир Зеленский, обвиняя Советский Союз в начале Великой Отечественной войны, совершил политическую глупость. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам. С моральной точки зрения это подлость, с государственной и политической – глупость.

Подобные заявления подливают горючего в костер гражданского противостояния на Украине и бьют по рейтингу самого Зеленского, политические повадки которого все больше напоминают Порошенко», — сказал Аксенов.

Он отметил, что Зеленский своим заявлением совершил подлость по отношению к людям, чьи предки воевали в годы Второй мировой войны. В том числе это касается его собственного деда, который был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Напомним, что ранее Аксёнов назвал «запредельным цинизмом» попытки западных политиков переписать историю. Он уточнил, что необходимо отстаивать правду о войне и сохранить историю.







Вторник, 28 января 2020 г. 817

Источник: Портал Информер