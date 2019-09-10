Сергей Аксенов поблагодарил Владимира Путина за доверие

Сергей Аксёнов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие в связи с представлением его кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Благодарю президента за доверие. Это большая честь и большая ответственность. Считаю достойными все предложенные кандидатуры. Если Государственный Совет Республики Крым утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан», – сказал Аксёнов.

Он отметил, что приоритетной задачей считает продолжение модернизации Крыма.

«Наш долг – продолжить модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с Россией. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира», – добавил Аксёнов.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что президент внёс на рассмотрение парламента три кандидатуры на пост главы Крыма: Сергея Аксёнова, Павла Шперова от ЛДПР и Сергея Богатыренко от КПРФ.и

Напомним, что Сергей Аксёнов занимает пост главы Крыма с октября 2014 года, когда его по предложению президента утвердил Госсовет Крыма. До этого он с 27 февраля 2014 года занимал должность премьер-министра Крыма и и.о. главы республики.





Вторник, 10 сентября 2019 г. 1221

Источник: Портал Информер