Сергей Аксенов расскажет о важных переменах во власти Крыма

2 октября 2019     4
Сергей Аксенов расскажет о важных переменах во власти Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов расскажет о масштабных переменах в работе власти республики 16 октября. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

«16 октября на сессии Государственного совета я представлю новую структуру правительства республики и программу действий на пять лет. Будут пересмотрены структура и порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, система контроля исполнения поручений и работа с обращениями граждан. В стратегию развития региона будут внесены изменения с учетом ошибок и недоработок, которые были допущены в предыдущие годы», – написал Аксёнов.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется оценка качества и эффективности работы органов власти на всех уровнях, формируется кадровый резерв.

«Кадровые изменения будут, но пока не готов сказать, в каких масштабах. Не секрет, что дефицит квалифицированных кадров, как на республиканском, так и на муниципальном уровне, является одной из наших главных проблем. Людей, готовых работать в исполнительных органах власти, нести колоссальную ответственность и способных решать те сложные и масштабные задачи, которые сегодня стоят перед республикой, не так много. Это тоже не является секретом», – отметил он.

Кроме того, Аксёнов направил вице-премьеров в командировки по регионам России для заимствования лучших управленческих практик. В частности, премьер-министр республики Юрий Гоцанюк с заместителями направится в Татарстан в ближайшее воскресенье, а вице-премьер Евгений Кабанов недавно завершил свою поездку в Белгородскую область.

«Мы делаем все возможное для привлечения специалистов, имеющих необходимый управленческий опыт, в том числе с материка», – подчеркнул Сергей Аксенов.

Он добавил, что до 16 октября будут скорректированы программы каждого министерства и ведомства с учетом лучших практик регионов России. Также будут сформированы планы действий по каждому муниципальному образованию.

«В них будет четко расписано и финансирование, и сроки исполнения, и контроль, а также порядок взаимодействия депутатского корпуса на всех уровнях с органами исполнительной власти. Система должна быть выстроена таким образом, чтобы сигналы о возникающих проблемах в тот же день доходили до тех, кто принимает решения на местах, или до меня», – отметил Аксёнов.


Среда, 2 октября 2019 г. 352

Источник: Портал Информер

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