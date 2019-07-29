Сергей Аксенов рассказал Дмитрию Медведеву о ходе выполнения нацпроектов в Крыму

29 июля 2019     21
Сергей Аксенов рассказал Дмитрию Медведеву о ходе выполнения нацпроектов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о динамичном выполнении федеральной целевой программы развития полуострова. Об этом он сообщил 29 июля во время совещания по проблемам реализации национальных проектов в Севастополе и Крыму.

«Общий объем программы в этом году, в части, которая находится в ведении Республики Крым, 222 мероприятия, включая проектирование объектов капитального строительства, водоснабжения, дорог и так далее. При этом показатели, которые достигаются по ФЦП, у нас коррелируются с целями, которые вы ставите, президент ставит, которые указаны в национальных проектах. В общем ситуация развивается динамично», – доложил Аксёнов.

Он отметил, что общий объем финансирования в рамках ФЦП в этом году составляет 72 млрд рублей.

«Будет введено 44 объекта в эксплуатацию. Один из объектов – это Крымская клиническая больница на 760 койко-мест. Это будет самый высокотехнологичный центр, один из лучших центров», – сказал Аксенов.

Он также заявил, что очереди в детские сады Крыма исчезнут за три года.

«У нас целевые показатели нацпроекта «Образование» достигаются, в том числе, и в результате реализации ФЦП. До 2022 года будут введены в эксплуатацию в общей сложности благодаря ФЦП и региональным проектам 122 объекта детского дошкольного образования. В полном объеме закроем потребность в местах – на сегодня она 20 тысяч мест. Все программы утверждены, сроки согласованы», – сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что до конца 2020 будут сданы в эксплуатацию три новых школы: в этом году школа в микрорайоне «Жигулина роща» в Симферополе на 1,1 тысячи мест, а в декабре 2020 – школа на 704 места в Керчи и школа на 250 мест в Бахчисарайском районе.

 


Понедельник, 29 июля 2019 г. 1920

Источник: Портал Информер

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