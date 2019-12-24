Сергей Аксенов считает, что цены на товары в Крыму снизятся после открытия ж/д сообщения

Ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста позволит стабилизировать ценовую политику и снизить стоимость товаров. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.«Ожидаем, что у нас логистика все-таки упростится, доставки продовольствия, строительных материалов и так далее… Ввод моста в эксплуатацию повлияет на ценовую политику в Республике Крым. Это должно быть, я в этом верю. Снижение будет так или иначе, стабилизация стоимости самых необходимых товаров, которыми пользуется наше население», – заявил Аксёнов.Он напомнил, что в Крым будет сразу ходить девять пар пассажирских поездов, первому из них отправление дал Владимир Путин. Крым, по его словам, больше ожидает начало грузового сообщения, которое начнется уже в июле.

«Грузового мы даже больше ждем, чем пассажирского, хотя, я уверен, что значительная часть туристов будет в Крым приезжать именно на железнодорожном транспорте», – резюмировал Аксёнов.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 166

Источник: Портал Информер