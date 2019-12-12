Сергей Аксёнов: «Для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение»

Сегодня мы отмечаем День Конституции Российской Федерации.

Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. Конституция закрепила в правовом поле статус Крыма и Севастополя как российских регионов, как неотъемлемой части нашего Отечества.

Основной закон предоставил нашей республике как субъекту Российской Федерации широчайшие полномочия, открыл перед народами полуострова огромные перспективы. Принципы и нормы Конституции являются основой всех достижений российского Крыма.

Следовать духу и букве Основного Закона – гражданский долг каждого из нас. В этом залог успешного развития нашего региона.

Тем более приятно в этот день отметить наградами людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей республики, и вручить паспорта гражданина Российской Федерации юным крымчанам. Быть гражданином нашей Родины – это честь.

С праздником, дорогие земляки!

Фото с личной страницы Сергея Аксёнова в фейсбуке

Глава Крыма

Сергей Аксёнов

Источник: Портал Информер