Сергей Аксёнов: «Для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение»

Сегодня мы отмечаем День Конституции Российской Федерации.
Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. Конституция закрепила в правовом поле статус Крыма и Севастополя как российских регионов, как неотъемлемой части нашего Отечества.
Основной закон предоставил нашей республике как субъекту Российской Федерации широчайшие полномочия, открыл перед народами полуострова огромные перспективы. Принципы и нормы Конституции являются основой всех достижений российского Крыма.
Следовать духу и букве Основного Закона – гражданский долг каждого из нас. В этом залог успешного развития нашего региона.
Тем более приятно в этот день отметить наградами людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей республики, и вручить паспорта гражданина Российской Федерации юным крымчанам. Быть гражданином нашей Родины – это честь.
С праздником, дорогие земляки!
Фото с личной страницы Сергея Аксёнова в фейсбуке
Глава Крыма
Сергей Аксёнов
Источник: Портал Информер