Сергей Аксёнов: «Мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен»

23 октября 2019     15
Сергей Аксёнов: «Мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что инициирован вопрос об увеличении суммы субсидирования для льготных категорий граждан на выполнение полетов в Крым и числа субсидируемых маршрутов.

«В 2019 году, согласно постановлению правительства РФ, на эти цели предусмотрено в общей сложности более 3,8 миллиардов рублей. По данным Росавиации, на Республику Крым было выделено порядка 15% этой суммы или около 572 миллионов рублей. Предложения по увеличению объемов субсидии внесены в правительство РФ», – проинформировал Аксёнов. 

Обсуждается вопрос включения Крыма в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по России путем внесения изменений в постановление правительства РФ «О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров». Предложения внесены в правительство страны.

«Отмечу, что мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен. Будет продолжена работа с нелегалами, которые занимаются незаконной эксплуатацией водного транспорта и животных. Предложения по увеличению штрафов и конфискации также уже внесены в Правительство РФ», – резюмировал Аксёнов.



Среда, 23 октября 2019 г. 429

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Великобритании обнаружен грузовой контейнер с 39 трупами
В Великобритании обнаружен грузовой контейнер с 39 трупами

В индустриальном парке в Грейсе графства Эссекс (Великобритания) обнаружен грузовой контейнер с 39 трупами. Об этом сообщает Sky News. 25-летний …


Сергей Аксёнов: «Мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен»
Сергей Аксёнов: «Мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что инициирован вопрос об увеличении суммы субсидирования для льготных категорий граждан на выполнение полетов в …


Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией

13:33 Колонна российской военной полиции выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в …


В парке «Патриот» появятся новые экспонаты
В парке «Патриот» появятся новые экспонаты

В одном из кластеров парка «Патриот» на аэродроме Южный будут установлены самолеты и вертолеты, служившие в войсках Южного военного круга. …


Севастополь закупит 50 псковских троллейбусов
Севастополь закупит 50 псковских троллейбусов

50 новых троллейбусов производства АО “Псковский электромашиностроительный завод” должны поступить в Севастополь не позднее 30 июня 2020 года. Стоимость заказа …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты