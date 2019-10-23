Сергей Аксёнов: «Мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что инициирован вопрос об увеличении суммы субсидирования для льготных категорий граждан на выполнение полетов в Крым и числа субсидируемых маршрутов.

«В 2019 году, согласно постановлению правительства РФ, на эти цели предусмотрено в общей сложности более 3,8 миллиардов рублей. По данным Росавиации, на Республику Крым было выделено порядка 15% этой суммы или около 572 миллионов рублей. Предложения по увеличению объемов субсидии внесены в правительство РФ», – проинформировал Аксёнов.

Обсуждается вопрос включения Крыма в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по России путем внесения изменений в постановление правительства РФ «О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров». Предложения внесены в правительство страны.

«Отмечу, что мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен. Будет продолжена работа с нелегалами, которые занимаются незаконной эксплуатацией водного транспорта и животных. Предложения по увеличению штрафов и конфискации также уже внесены в Правительство РФ», – резюмировал Аксёнов.







Среда, 23 октября 2019 г. 429

Источник: Портал Информер