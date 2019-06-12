Сергей Аксёнов: «Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!»

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует преемственность тысячелетней истории нашего Отечества и новый этап в развитии страны, перемены, без которых невозможно движение вперед, и великую традицию как фундамент государственного строительства.

За 29 лет, прошедших после принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, наша страна преодолела огромный путь от ослабления государственности и разрушения устоев до возрождения, одним из главных символов которого стало воссоединение Крыма с Россией.

Это заслуга всего нашего многонационального народа, объединенного ценностями патриотизма, высокой гражданственности и служения Отечеству. Мы любим нашу Родину и бережно храним наследие, оставленное нам предками.

Россия – исторический, духовный и культурный центр великой цивилизации, Русского мира. Наши выдающиеся соотечественники внесли бесценный вклад в сокровищницу мировой культуры, науки, искусства. Наша страна не раз меняла ход истории и геополитическую реальность. Так было в прошлом, так происходят и сегодня.

Современный этап истории России, ее возвращение на путь великой державы неразрывно связаны с именем нашего Президента Владимира Владимировича Путина.

Президент держит под личным контролем все ключевые вопросы, связанные с развитием Крыма, с улучшением жизни людей.

Дорогие земляки!

Благодарю вас за добросовестный труд, за единство и патриотизм. Уверен, что совместными усилиями мы уже в ближайшие годы превратим нашу республику в процветающий, самодостаточный регион России.

Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!

Мы уверены в своих силах! С праздником, друзья!

Глава Крыма

Сергей Аксёнов –>

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