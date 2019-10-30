Сергей Аксёнов назвал любимое из крымских вин

Глава Крыма Сергей Аксёнов признался в любви к винам «Массандры». Об этом он заявил журналистам после вручения наград I Международного винного конкурса имени Льва Голицына, который проходил в «Массандре» накануне IX Всероссийского саммита виноделов.

«Здесь как раз на вкус и цвет – товарища нет. Я – за «Массандру». Я попросил уже Сергея Ивановича (зампредседателя Госдумы Сергея Неверова) записать нас в дегустационную комиссию. Создают такую по стране», – сказал Аксёнов отвечая на вопрос о своих предпочтениях в вине.

Он также назвал первый международный винный конкурс им. Голицына и участие в нем международных экспертов прорывом и признанием Крыма.

«Это признание. И мы говорили о том, что бывают проекты, которые быстрее административные, бюрократические, и политические барьеры пробивают. На самом деле, спасибо всем членам жюри за позицию и мужество. Нам коллеги говорили, что им угрозы, различные смс поступали. Все победители – заслуженные, а барьеры мы все пробьем», – подчеркнул Аксёнов.

Гендиректор «Массандры» Янина Павленко заявила о готовности проводить саммит виноделов на базе предприятия несколько раз в год.

«Для нас, производителей, получивших награды, это еще одно подтверждение того, что мы делаем качественные вина, и это один из инструментов продвижения на рынке. «Массандра» при поддержке совета министров Республики Крым и федерального правительства всегда готова принимать подобные саммиты. Я даже предложила Сергею Валерьевичу (Аксёнову) саммит проводить здесь дважды в год», – отметила Павленко.







Среда, 30 октября 2019 г. 243

Источник: Портал Информер