Сергей Аксёнов назвал три главные проблемы Крыма

24 декабря 2019     12
Сергей Аксёнов назвал три главные проблемы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает низкие доходы населения, высокие цены на продовольствие и ситуацию в здравоохранении главными проблемами республики. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции.«Проблемы – это низкие доходы граждан, высокие цены на продовольствие и лекарственные препараты, и это здравоохранение. Если взять три основные – то, наверное, вот эти проблемы в первую очередь», – сказал Аксёнов.

Он также отметил, что в настоящее время в Крыму 17% населения имеют низкие доходы, но к 2024 году их количество должно быть сокращено до 8%.

«Идем по пути реализации всех программ. Это и ФЦП… в разных программах «зашиты» разные мероприятия, и инструменты там абсолютно разные. Но это и обучение, и помощь предпринимателям, и создание комфортной бизнес-среды, инвесторам создавать рабочие места и вкладывать деньги», – сказал Аксенов.

По поводу снижения цен на продовольствие Аксёнов заявил, что нужно будет оценивать ситуацию после запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту в 2020 году, а также с помощью проводимых в республике ярмарках, проведение 20 тысяч которых запланировано на  2020 год.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 1310

Источник: Портал Информер

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