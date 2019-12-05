Сергей Аксёнов объявил в Крыму 31 декабря выходным днем

5 декабря 2019     19
Сергей Аксёнов объявил в Крыму 31 декабря выходным днем

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте регионального правительства. «Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым», – сказано в тексте документа.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник и по производственному календарю считается в России рабочим днем, укороченным на час.

Осенью идею перенести один день январских каникул на 31 декабря обсуждали в Госдуме.

25 ноября с предложением сделать этот день официальным выходным выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в среду он же внес в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 330

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)
Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей. Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия …


«Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха
«Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха

Комплекс курортной недвижимости «Адмиральская лагуна» от «ИнтерСтрой» — идеальное место для постоянного проживания и отдыха в престижном районе Севастополя на первой линии морского побережья. …


Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого
Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого

По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, родственники члена отделения партии «Единая Россия» связались с ним 4 …


Вести Севастополь 5.12.2019
Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе попытались ограбить парк, где идёт реконструкция. Как власти ответят на действия вандалов в Учкуевке? …


Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима
Севастопольский участник террористической организации проведёт 17 лет в исправительной колонии строгого режима

Сегодня, 5 декабря вынесено решение Южного военного окружного суда, который признал виновным жителя села Тыловое Севастопольского региона Энвера Сейтосманова в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты