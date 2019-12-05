Сергей Аксёнов объявил в Крыму 31 декабря выходным днем

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте регионального правительства. «Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым», – сказано в тексте документа.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник и по производственному календарю считается в России рабочим днем, укороченным на час.

Осенью идею перенести один день январских каникул на 31 декабря обсуждали в Госдуме.

25 ноября с предложением сделать этот день официальным выходным выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в среду он же внес в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 330

Источник: Портал Информер