Сергей Аксёнов о «политическом слабоумии» НАТО

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал призыв НАТО к России вернуть Киеву контроль над Крымом «политическим слабоумием». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Любые разговоры о возможности возвращения Крыма под контроль Украины являются признаком политического слабоумия. Вопрос закрыт раз и навсегда.

Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий, это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса альянса на «сдерживание» России.Еще одна задача подобных заявлений – постоянно генерировать негативный информационный фон вокруг Крыма, чтобы поддержать миф об «оккупации» полуострова. Это становится все сложнее в условиях, когда наш регион ежегодно посещают десятки иностранных делегаций и сотни тысяч украинских туристов. В нынешнем году их было уже больше миллиона. Можно считать это своего рода «народным голосованием» граждан Украины о признании российского статуса Крыма.

И еще один показательный момент. Заявление комиссии Украина-НАТО отражает отношение альянса и Киева к Крыму как к территории без людей, выбор и само существование которых можно просто игнорировать. Именно такой подход привел к распаду соседней страны в 2014 году и гражданской войне. К сожалению, со сменой власти подходы не изменились и не стали более адекватными. Это плохо, прежде всего, для самой Украины», — отметил Аксёнов.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 335

Источник: Портал Информер