Сергей Аксёнов о «политическом слабоумии» НАТО

1 ноября 2019     10
Сергей Аксёнов о «политическом слабоумии» НАТО

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал призыв НАТО к России вернуть Киеву контроль над Крымом «политическим слабоумием». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Любые разговоры о возможности возвращения Крыма под контроль Украины являются признаком политического слабоумия. Вопрос закрыт раз и навсегда.

Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий, это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса альянса на «сдерживание» России.Еще одна задача подобных заявлений – постоянно генерировать негативный информационный фон вокруг Крыма, чтобы поддержать миф об «оккупации» полуострова. Это становится все сложнее в условиях, когда наш регион ежегодно посещают десятки иностранных делегаций и сотни тысяч украинских туристов. В нынешнем году их было уже больше миллиона. Можно считать это своего рода «народным голосованием» граждан Украины о признании российского статуса Крыма.

И еще один показательный момент. Заявление комиссии Украина-НАТО отражает отношение альянса и Киева к Крыму как к территории без людей, выбор и само существование которых можно просто игнорировать. Именно такой подход привел к распаду соседней страны в 2014 году и гражданской войне. К сожалению, со сменой власти подходы не изменились и не стали более адекватными. Это плохо, прежде всего, для самой Украины», — отметил Аксёнов. 

 

 

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->



Пятница, 1 ноября 2019 г. 335

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Движение по четырем полосам от границы автоподхода к Крымскому мосту снова открыто
Движение по четырем полосам от границы автоподхода к Крымскому мосту снова открыто

Компания «ВАД» возобновила движение по двум полосам в каждом направлении на участке протяженностью 8,5 км от автоподхода к Крымскому мосту до Багеровской …


Сергей Аксёнов о «политическом слабоумии» НАТО
Сергей Аксёнов о «политическом слабоумии» НАТО

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал призыв НАТО к России вернуть Киеву контроль над Крымом «политическим слабоумием». Об этом он написал на своей …


Ярмарка фермерской продукции открылась в Севастополе
Ярмарка фермерской продукции открылась в Севастополе

Более 80 фермеров из Крыма и Севастополя представляют свою продукцию на ярмарке «Урожай-2019». Торговые ряды сегодня открылись в районе дома …


Вести Севастополь 1.11.2019
Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Выход из бухты под прикрытием. Подводная лодка “Колпино” и тральщики Черноморского флота провели совместные учения – …


Электроснабжение восстановили в Тверской области после сильного ветра
Электроснабжение восстановили в Тверской области после сильного ветра

В Тверской области восстановили электроснабжение после сильного ветра. Об этом 1 ноября сообщает НСН. Электричество в ряде населенных пунктов региона …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты