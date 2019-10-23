Сергей Аксёнов о росте цен в Крыму

На сессии Госсовета глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что на полуострове будет принят ряд мер по борьбе по спекулятивным ростом цен.

«С одной стороны, у нас нет государственного регулирования цен, с другой стороны – нет полноценной конкурентной среды, поскольку крупные торговые сети в Крым не торопятся.

Это дает возможность для спекуляций: перед каждым курортным сезоном цены поднимаются, но по его окончанию уже не возвращаются к прежнему уровню.

Мы обсуждаем с Министерством промышленности РФ комплекс мер для компенсации роста цен», — заявил Сергей Аксенов.

По его словам, обсуждается вопрос о строительстве оптово-распределительных центров, который должен быть закрыт до конца 2019.

«Совет министров будет и дальше влиять на ситуацию при помощи рыночных инструментов, таких, как проведение ярмарок, где крымские производители смогут продавать свою продукцию», — уточнил Аксенов.

Также глава Крыма пообещал изменить формат ярмарок, которые будут проходить в течение всего года по пятницам, субботам и воскресеньям. Участие смогут принять не только производители из Крыма, но и из соседних регионов РФ.

«Будет введена пропускная система, без пропуска ни один торговец на территорию ярмарки не попадет. Координировать все процессы будут администрации городов и районов, совместно с Минсельхозом и Минпромом Республики Крым. Рекомендованная цена на ярмарках на 15-20% ниже, чем на рынках», — отметил Сергей Аксенов и дополнил, что будет обеспечена транспортная доступность ярмарочных мероприятий, будут запущены автобусы.







Среда, 23 октября 2019 г. 1039

Источник: Портал Информер