Сергей Аксёнов рассказал о проблемах бизнеса в Крыму

6 декабря 2019     20
Сергей Аксёнов рассказал о проблемах бизнеса в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал наличие трудностей для инвесторов, желающих работать на территории республики.

Основная проблема, по его мнению, излишняя бюрократия.

«Не легко, на самом деле (инвесторам заходить в Крым). То есть достаточно забюрократизирована система, могу сказать. Мы вчера разговаривали с коллегами из Корпорации развития Крыма, разбирались в ситуации. К сожалению, надо еще избавиться от определенных тенденций, когда должностные лица, чиновники занимаются бюрократией с точки зрения того, что на любые предложения и обращения начинается рассылка бумаг в ведомства, на все это уходят месяцы», – сказал Аксёнов на площадке форума «Деловой Крым», который проходит в Симферополе.

Он добавил, что после месяцев переписки с чиновниками потенциальные инвесторы зачастую остаются с вопросами без ответов.

«Половина ответов приходит ни о чем, половина – отрицательных и так далее. То есть бизнесмену невозможно быстро определиться, что делать. Даже быстро дать отрицательный ответ – это тоже говорит о квалификации сотрудников.

Надо все барьеры и ограничения бюрократические для бизнеса снять. Думаю, что мы правила такие выработаем. Мы тоже учимся, у нас тоже на многие вопросы нет ответов, но совместно с бизнесом мы их найдем», – сказал Аксенов.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 373

Источник: Портал Информер

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