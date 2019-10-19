Сергей Балабанов о Михаиле Развожаеве

Во-первых. К великому сожалению, основная проблема Севастополя в том, что Кремль ошибочно считает Чалого и его соратников значительной общественной силой, которая якобы способна реально и в необходимом для себя русле влиять или воздействовать на ситуацию в городе-герое. Это абсурд.

Тому свидетельство «межвидового» противодействия исполнительной и законодательной властей Севастополя за последние пять лет, когда, казалось бы, в самые конфликтные пики сторонников Чалого было, всё равно, что людей на общественной остановке.

Опыт прошедших лет даёт основания полагать, что ничего нет что-либо организующего и направляющего, чего можно опасаться Кремлю на юге в Главной военно-морской базе, где сосредоточены штабы и основные органы управления Черноморским флотом РФ.

Отсюда много лишних ошибочных телодвижений в кадровой политике Кремля.

Во-вторых. Врио губернатора Михаил Развожаев в ходе севастопольской акклиматизации ничем не отличается от предшественника Дмитрия Овсянникова.

Даже проигрывает ему, способствуя вероятной реализации предвыборных договоренностей Саблина и Чалого о персонификации будущей исполнительной и законодательной ветвей власти.

О чём свидетельствуют его назначения на высшие правительственные должности не зарекомендовавших себя чем-либо конкретным до этого соратников Чалого.

Возникают вопросы, кем будет руководить Развожаев, как контролировать и с кого спрашивать. Вызывает удивление его приём однобокого подхода в завоевывании доверия севастопольцев через социальные сети под благовидным предлогом «приемной граждан».

В-третьих. Выиграть будущие губернаторские выборы Михаилу Развожаеву поможет массовое участие военных и, по сути, низкая явка севастопольцев (необходимо около 60%, чтобы «перебить» голоса военнослужащих срочной и контрактной службы).

Думаю, что, если ничего не случится такого, за что губернаторов снимают сразу, то Развожаеву Кремль позволит участвовать в будущих выборах, независимо самовыдвиженцем или от политсилы «Единая Россия».

Очевидно, что прогнозируемое развитие Севастополя будет «топтанием на месте, но с салютами». А вот если за это время Чалый не заполучит на карте Севастополя удовлетворения личных интересов, то сценарий взаимоотношений Чалый-Развожаев может приобрести иное развитие не только в жанре, но в итоге и новые театральные подмостки для них обоих.

Резюме – необходима жёсткая позиция Кремля по отношению к «хотелкам» Чалого. Михаил Развожаев не лучший вариант губернатора для Севастополя. Неизменный статус очередного временщика.

Наиболее приемлемым и положительным решением для Кремля, России, Севастополя и севастопольцев будет свести тет-а-тет на губернаторских выборах в Севастополе единоросса Дмитрия Белика и коммуниста Романа Кияшко.

Военный эксперт, полковник запаса

Сергей Балабанов

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Источник: Портал Информер