Сергей Бинали рассказал, кто может воспользоваться избирательным бюллетенем

4 сентября 2019     21
Сергей Бинали рассказал, кто может воспользоваться избирательным бюллетенем

Председатель севастопольского отделения партии «Ветераны России» Сергей Бинали прокомментировал нам скандал с билбордами в Севастополе.

“Прикольно. Что-то новенькое и интересное в жизни севастопольцев. Кризис избирательной системы приведёт всех туда, откуда просто так не выбраться. Севастопольцы, все на выборы, голосуйте по совести и чести. Ваш голос, а это акция, на ближайшие пять лет.

Пять лет —  это большой срок, за пять лет нас, наших детей, наших внуков, наших родных и близких могут уничтожить, а могут дать светлое будущее и уверенность в завтрашний день. Решайте, но только не игнорируйте, иначе вашей акцией —  бюллетенем — воспользуются враги народа русского”, – сказал Бинали.

Вот такие билборды есть в Севастополе.


Среда, 4 сентября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

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