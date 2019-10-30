Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии

30 октября 2019     11
Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии

Депутаты Феодосийского городского совета единогласно назначили главой администрации города Сергея Бовтуненко. Об этом Крыминформу сообщила председатель Феодосийского горсовета Анжела Сердюкова.

«Конкурс состоялся. Депутаты единогласно выбрали Сергея Бовтуненко», – рассказала Сердюкова.

В конкурсе на замещение должности главы администрации Феодосии участвовали восемь человек. Конкурсная комиссия выбрала двоих претендентов – Сергея Бовтуненко, который до этого возглавлял администрацию, и Сергея Байбуза, руководящего одним из феодосийских муниципальных предприятий.

Решение конкурсной комиссии совпало с результатами онлайн-голосования в котором приняли участие более 4,7 тыс феодосийцев. По его результатам за Бовтуненко проголосовали более 2,7 тыс человек или 57,2%, а за Байбуза отдали голоса 24,1% участников.

Сергей Бовтуненко возглавил администрацию Феодосии в феврале этого года. 



Среда, 30 октября 2019 г. 547

Источник: Портал Информер

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