Сергей Запорожец утратил статус выдвинутого кандидата в депутаты Заксобрания Севастополя

11 июля 2019     23
Сергей Запорожец утратил статус выдвинутого кандидата в депутаты Заксобрания Севастополя

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Как стало известно из информации, предоставленной Избиркомом Севастополя, Сергей Запорожец, ранее выдвинувший свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания, внезапно “утратил статус выдвинутого кандидата”.

Как сообщил нам источник, близкий к Избиркому, основным мотивом для принятия решения о прекращении участия в избирательной кампании якобы послужил тот факт, что Запорожец не смог набрать нужное количество голосов.

Сергей Запорожец
Между тем, согласно информации политотдела “ИНФОРМЕРа”, речь может идти о гораздо более крупной политической игре, в которой был замешан Запорожец.
Согласно некоторым слухам, Запорожец должен был идти реальным кандидатом от оппозиции по 8-му избирательному округу, тогда как действующему вице-спикеру Александру Кулагину была изначальна отведена роль подставного кандидата.

Однако, после некоторых переговоров и  договоренностей, подробности, которых мы пока освещать не будем, было принято совсем другое решение. В результате, по 8-му избирательному округу выдвинулся совсем другой кандидат, а Запорожцу пришлось срочно отозвать свое решение о выдвижение.

Рокировка с Запорожцем является еще одним доказательством того, что определенные политические силы Севастополя решили играть по-крупному и резко обострили ситуацию в регионе.

По информации нашего источника, хорошо знающего закулисья севастопольской политической кухни, в ходе избирательной кампании планируется массовый вброс компромата, который затронет не только губернатора и членов правительства Севастополя, но и ряд очень влиятельных фигур в “Единой России”.

Мы склоны доверять этой информации, тем более, что Сергей Запорожец в прошлом кадровый офицер СБУ, имел доступ к секретной информации, напрямую затрагивающие интересы многих известных фигур деловой и политической жизни Севастополя, России и Украины.

Источник: Портал Информер

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