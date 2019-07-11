Сергей Запорожец утратил статус выдвинутого кандидата в депутаты Заксобрания Севастополя

Как стало известно из информации, предоставленной Избиркомом Севастополя, Сергей Запорожец, ранее выдвинувший свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания, внезапно “утратил статус выдвинутого кандидата”.
Как сообщил нам источник, близкий к Избиркому, основным мотивом для принятия решения о прекращении участия в избирательной кампании якобы послужил тот факт, что Запорожец не смог набрать нужное количество голосов.
Однако, после некоторых переговоров и договоренностей, подробности, которых мы пока освещать не будем, было принято совсем другое решение. В результате, по 8-му избирательному округу выдвинулся совсем другой кандидат, а Запорожцу пришлось срочно отозвать свое решение о выдвижение.
Рокировка с Запорожцем является еще одним доказательством того, что определенные политические силы Севастополя решили играть по-крупному и резко обострили ситуацию в регионе.
По информации нашего источника, хорошо знающего закулисья севастопольской политической кухни, в ходе избирательной кампании планируется массовый вброс компромата, который затронет не только губернатора и членов правительства Севастополя, но и ряд очень влиятельных фигур в “Единой России”.
Мы склоны доверять этой информации, тем более, что Сергей Запорожец в прошлом кадровый офицер СБУ, имел доступ к секретной информации, напрямую затрагивающие интересы многих известных фигур деловой и политической жизни Севастополя, России и Украины.
Источник: Портал Информер
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