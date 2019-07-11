Сергей Запорожец утратил статус выдвинутого кандидата в депутаты Заксобрания Севастополя

Между тем, согласно информации политотдела “ИНФОРМЕРа”, речь может идти о гораздо более крупной политической игре, в которой был замешан Запорожец.

Согласно некоторым слухам, Запорожец должен был идти реальным кандидатом от оппозиции по 8-му избирательному округу, тогда как действующему вице-спикеру Александру Кулагину была изначальна отведена роль подставного кандидата.

Однако, после некоторых переговоров и договоренностей, подробности, которых мы пока освещать не будем, было принято совсем другое решение. В результате, по 8-му избирательному округу выдвинулся совсем другой кандидат, а Запорожцу пришлось срочно отозвать свое решение о выдвижение.

Рокировка с Запорожцем является еще одним доказательством того, что определенные политические силы Севастополя решили играть по-крупному и резко обострили ситуацию в регионе.

По информации нашего источника, хорошо знающего закулисья севастопольской политической кухни, в ходе избирательной кампании планируется массовый вброс компромата, который затронет не только губернатора и членов правительства Севастополя, но и ряд очень влиятельных фигур в “Единой России”.

Мы склоны доверять этой информации, тем более, что Сергей Запорожец в прошлом кадровый офицер СБУ, имел доступ к секретной информации, напрямую затрагивающие интересы многих известных фигур деловой и политической жизни Севастополя, России и Украины.