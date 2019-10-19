Сергей Михайлюк: «Главная опора Развожаева — это не политические группы влияния, а севастопольцы!»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев задал высокую планку завышенных ожиданий для севастопольцев. И эту планку он или возьмёт, или это сработает как опрокидывающая модель.

В новых политических реалиях, в запросе на новую искренность врио требуется «жить», сопереживать проблемами жителей региона и решать их.

Пока его рейтинг — это отражение рейтинга «надежд» севастопольцев. Рейтинг одобрения деятельности врио можно смело замерять по итогам зимы.

Позиционирование себя через различные инструменты коммуникаций-то, над чем плохо работали политики старой эпохи «красные директора»-хозяйственники, полностью акцентировав внимание на хозяйственной деятельность (и есть серьезные примеры успешности).

Сегодня я вижу в достатке позиционирование врио Развожаева по различным каналам коммуникации, акцентирование внимания на «имидж-контакте». Но это только лишь одна из составляющих, которая, безусловно, сегодня в приоритете, но одна сама по себе без хозяйственной составляющей, лоббированием в хорошем смысле интересов общества не работает.

На сколько врио будет убедителен в вопросах городского хозяйства — покажет зимний период его работы:

– это и решение проблем транспортного обеспечения, особенно морское сообщение «Южная-Северная сторона», когда пассажирские катера отменяют из-за непогоды.

– это и вопросы отопительного сезона, протечки крыш, внезапные «снегопады», работа дорожников и служб городского хозяйства.

На все эти вызовы, которые создают неустойчивое равновесие для власти, придется отвечать врио и его сформированной команде своими управленческими решениями.

Главная, как по мне, опора врио — это не политические группы влияния, а жители города. Общественные интересы должны быть выше интересов политических групп влияния.

Политтехнолог

Сергей Михайлюк







Суббота, 19 октября 2019 г. 1540

Источник: Портал Информер